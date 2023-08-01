Власти Чебоксар объединят должности главы города и главы администрации с 2024 года

ЧЕБОКСАРЫ, 23 августа. /ТАСС/. Должности главы города и главы администрации в системе управления будут объединены в Чебоксарах в 2024 году в ходе начавшейся муниципальной реформы. Об этом сообщил ТАСС глава администрации города Денис Спирин.

«У нас в активной фазе идет муниципальная реформа. <…> Изменения коснутся и „двуглавой“ системы, у нас будет „единоглавие“. Это означает, что именно глава города — глава администрации города будет отвечать за вверенную территорию персонально. <…> Должность становится сверхответственной», — сказал Спирин.

Он отметил, что кандидата на данный пост будут выбирать по конкурсу. «Нынешний глава [города Чебоксары] становится председателем городского собрания депутатов. Его основной функцией будет законотворчество и приведение нормативной базы в соответствие с федеральной, передача потребностей горожан через депутатов на исполнение», — добавил Спирин.

В своем телеграм-канале он пояснил, что с 2024 года в Чебоксарах будет действовать новая структура администрации города. По его словам, администрации районов переименуют в управы и введут должности квартальных уполномоченных, которые будут взаимодействовать с населением, правоохранителями, управляющими компаниями и бизнесом. Кроме того, объединяются кадровые, финансовые и юридические службы, в подведомственные организации переведут делопроизводителей и секретарей.

Спирин подчеркнул, что муниципальная реформа позволит улучшить коммуникацию с жителями города и обеспечит эффективный контроль за содержанием территорий. «Мы упрощаем систему бюрократии, систему документооборота <…> Службы объединяются для того, чтобы все было в одной информационной базе, чтобы запрос отрабатывался молниеносно, а не проходил несколько этапов», — пояснил Спирин.

По его словам, реформа также позволит популяризировать работу муниципальных служащих и привлечь в органы власти молодежь. В мае 2021 года глава Чуваши Олег Николаев по итогам парламентских слушаний в Госсовете республики заявил, что в регионе есть запрос на изменение структуры управления муниципалитетами и устранения «двоевластия». В декабре 2021 года были преобразованы в муниципальные округа Шумерлинский и Красноармейский районы, затем этот процесс прошли все остальные районы.