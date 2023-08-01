«Москвич» откроет новые дилерские центры еще в 12 городах России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Автозавод «Москвич» откроет новые дилерские центры еще в 12 российских городах. Об этом говорится в сообщении компании.

«Москвич» объявляет новых партнеров в 12 городах России: Барнаул, Вологда, Мурманск, Новосибирск, Пенза, Рязань, Ростов-на-Дону, Сургут, Тамбов, Тольятти, Томск, Череповец», — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что новые дилерские центры, которые были выбраны по результатам сбора заявок в июне 2023 года, уже готовят площадки к открытию и вскоре начнут продажу и обслуживание автомобилей «Москвич».

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал ТАСС, что количество городов, где продаются автомобили «Москвич», вырастет до 56. Так, в начале августа компания заявляла, что в ближайшее время откроет автосалоны в 16 российских городах, среди которых Калининград, Белгород, Тверь, Тула, Чебоксары и другие.

Сейчас автомобили можно приобрести в 25 городах России.