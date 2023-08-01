Площадь яблоневых и ягодных лесосадов достигла в РФ 30 тыс. га

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Площади лесов, где выращивают яблоки, груши и ягоды, достигли 30 тысяч гектаров в 30 регионах, особенно на Дальнем Востоке и Северном Кавказе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

«Площадь лесных плодово-ягодных насаждений и лесосадов в России составляет порядка 30 тысяч гектаров. Среди таких деревьев и кустов львиная доля приходится на яблоню, грушу, облепиху, рябину, малину и шиповник. Их экологически чистые плоды и ягоды широко используются — для употребления в свежем виде, переработки на варенье, компоты, кисели, приготовления настоек. Их применяют в народной медицине и добавляют, как пряность», — говорится в сообщении.

Лесные сады — нечто среднее между рукотворными фруктовыми садами и естественными лесами. В них высокие деревья сочетаются с плодовыми культурами, которые помимо источника полезных продуктов, представляют собой высококачественный подлесок при выращивании главных лесообразующих пород. Лесосады занимают тысячи гектаров лесного фонда и сосредоточены в 30 регионах: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тульской, Калининградской, Волгоградской, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Омской областях, Краснодарском, Пермской, Алтайском, Забайкальском краях, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, Башкирии, Татарстане, Чувашии и Якутии.

Самый популярный лесной плод — дикое яблоко. С одного дерева можно собрать до 60 кг яблок для получения соков, варенья, вина и сидра. Дикие яблоки сладкие сами по себе, так что готовый продукт можно производить без добавления сахара. Рябина растет в европейской части России и используется для изготовления наливок и настоек. Облепиху можно встретить в лесах Сибири, Урала и Кавказа — с одного куста можно собрать до 4,5 кг ягод для варенья или растительного масла. До 500 кг ягод можно набрать с одного гектара зарослей дикой малины, которая растет на местах вырубок и гарей. В лесу также можно встретить черешню, абрикосы, шиповник, груши, иргу, смородину, кизил, вишню, черноплодку и другие фруктовые и плодовые деревья.

«История лесных садов в России коротка — лесное садоводство в России развивалось точечно, в виде „чаиров“ — традиционного мультихозяйства в Крыму, включающего в себя сады, пашни, пастбища и лесозаготовки. Сегодня же лесоразведение специализируется преимущественно на выращивании деловой древесины. Но уже есть единичные случаи аренды лесных участков для выращивания дикоросов и сбора дикого чая. Все предпосылки для того, чтобы эстафету приняли другие лесопользователи, расширяя и улучшая опыт использования лесосадов — Лесной кодекс это позволяет», — отметили в пресс-службе Рослесинфорга.