Почти 70% россиян перешли на продукты отечественных брендов в целях их поддержки

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Около 23% россиян стали чаще покупать продукцию брендов местного производства, а 68% — выбирают отечественные марки потому, что хотят поддержать локальные компании, следует из результатов опроса НПФ «Открытие».

При этом превалирующее большинство россиян (70%) отметили, что покупали товары и пользовались услугами зарубежных брендов, которые за последние полтора года покинули российский рынок. Однако подавляющее число опрошенных смогли адаптироваться к уходу привычных иностранных брендов, найдя замену среди оставшихся иностранных аналогов или продукции местных производителей.

Так, согласно опросу, 43% респондентов заменили ушедшие иностранные бренды продукцией других брендов, 33% респондентов ответили, что уход иностранных брендов никак не повлиял на их поведение как потребителя, а 23% отпрошенных стали чаще покупать продукцию брендов местного производства. Только 5% респондентов ответили, что все иностранные бренды, которыми они пользовались, остались на российском рынке.

В то же время четверть опрошенных перешли на продукцию отечественного производства, поскольку не смогли найти аналоги ушедших иностранных брендов, а 21% опрошенных всегда пользовались продукцией местных брендов.

Сложнозаменяемыми товарами для респондентов оказались лекарства — 46%, товары категории авто и мото — 43%, одежда, обувь и аксессуары — 33%, косметика, уходовые и гигиенические средства — 29%. Одна пятая часть опрошенных ответили, что им сложно подобрать аналоги кормам для животных, а также 12% ответили, что не находят замену лекарствам для животных. 13% респондентов назвали сложно заменимой категорией одежду и обувь для детей, еще 9% не находят замену другим детским товарам.

Как считают в НПФ «Открытие», россияне смогли адаптироваться к новым условиям и скорректировать свои принципы поведения в части потребления товаров и услуг. К меняющимся внешним условиям адаптируются и компании, чтобы предоставить потребителям новые лучшие товары, услуги и сервис, добавили там.

В исследовании НПФ «Открытие» приняли участие около 600 мужчин и женщин в возрасте 30-60 лет.