Удостоился именной стипендии

Студенту факультета филологии и журналистики Чувашского госуниверситета Артему Сорокину приказом Минобрнауки России назначена правительственная стипендия имени лауреата Нобелевской премии писателя-публициста А.И. Солженицына. Такой чести удостоились всего 10 студентов со всей России, и среди них Артем. Конкурсная комиссия оценивала выдающиеся успехи претендентов в литературном творчестве, политологии и журналистике. Кроме того, они должны хорошо учиться и заниматься научно-исследовательской деятельностью. Как рассказали в ЧувГУ, такую же ежемесячную стипендию в 2015 году получал студент направления «Журналистика» Артем Гаврилов. Кроме того, за особые успехи в словесном творчестве, достижения в литературоведении и публицистике будущие журналисты, обучающиеся в университете, не раз удостаивались правительственной стипендии имени А.А. Вознесенского.