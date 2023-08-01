Гарантии для бизнеса надежные

Гарантийный фонд Чувашии вошел в десятку эффективных по рейтингу Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики, корпорация завершила процесс ранжирования региональных гарантийных организаций для МСП по итогам 2022 года. Гарантийному фонду Чувашии присвоен ранг «Финансовая устойчивость оценивается на среднем уровне, гарантийная и операционная деятельность РГО максимально эффективная». При оценке учитывались такие показатели, как отношение портфеля поручительств к капиталу, покрытие субъектов поручительствами и другие.

По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, в минувшем году фонд предоставил бизнесу поручительств на 1,7 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь 4,3 млрд заемных средств. Государственную поддержку в виде поручительства в минувшем году получили 314 субъектов МСП. За год эта цифра выросла на 38%. Всего за 13,5 лет работы фонд поддержал более 1155 предпринимателей региона, общая сумма кредитов под его поручительство составила свыше 20,5 млрд рублей.