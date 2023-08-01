Сохранить и деньги, и квартиру

В конце июля вступил в силу закон об упрощенном порядке возврата денег покупателям квартир, которые сталкиваются с признанием сделки недействительной из-за банкротства продавца. Преференции будут доступны людям, для которых такое «аннулированное» жилье было единственным.

До нововведений у покупателя после признания сделки купли-продажи недвижимости недействительной в рамках дела о банкротстве могли изъять единственную пригодную для проживания квартиру. Имущество возвращалось в конкурсную массу, а человек, потерявший крышу над головой, попадал в список кредиторов. Причем далеко не в первую очередь. Конечно, он получал право требовать назад потраченные на недвижимость деньги, однако не было никаких гарантий, что эти деньги к нему вернутся.

Теперь человек, которому не повезло купить квартиру у будущего банкрота, сможет получить потраченные на нее деньги вне очереди, если такая недвижимость является для него единственным жильем. Причем он и его семья смогут пользоваться этой квартирой до момента перечисления средств. Также покупатель сможет оставить спорное жилье себе через доплату до установленной судом цены, побороться за нее на торгах или даже после их проведения. Для всех этих процедур предусмотрен особый порядок, в некоторых случаях квартира может остаться у покупателя и без доплат.

Но, как напоминают в Нотариальной палате Чувашской Республики, новые нормы закона не убирают все многочисленные риски. Так, например, сложности могут возникнуть, если сделка была совершена без необходимого согласия супруга или супруги продавца. Помимо банкротства продавца, причиной для объявления сделки недействительной может стать его недееспособность или ущемление прав несовершеннолетних, требования наследников, мошеннические схемы. Кроме того, всегда есть риск, что кто-то из участников сделки не до конца понимает, что он подписывает и каковы будут правовые последствия.

Поэтому любые дорогостоящие сделки, будь то купля-продажа квартиры, земли, машины или чего-то еще, лучше удостоверять у нотариуса. Если продавец уже «награжден» статусом банкрота, но все равно пытается продать недвижимость, чтобы обойти требования кредиторов, специалист увидит это и не удостоверит сделку.