«Росгосстрах» представил продукт «Зверье мое» на международной выставке корги

Компания «Росгосстрах» со своим продуктом страхования питомцев стала спонсором выставки «ХХ Национальный чемпионат породы вельш корги пемброк», стартовавшей 5 августа в Крокус ЭКСПО в Москве. В состязательных мероприятиях приняли участие 230 собак. Хозяевам 80 финалистов были вручены сертификаты на страхование любимцев по программе «Зверье мое». Кроме того, участникам выставки были вручены фирменные подарки от компании.

Это был 20-й юбилейный чемпионат, и в судействе были международные эксперты из Китая Ван Чживэй, Дуань Чжида и Кан И. В выставке принимали участие не только заводчики и любящие владельцы, но и именитые питомники породы вельш корги пемброк: «Лисья стая», «Рус гламур», «Линнвуд», «Мистикор», «Хайлайт’с», «Ами де Комов», «Андвол» и др.

«Наш продукт «Зверье мое» становится все более популярным среди владельцев домашних животных, мы уже застраховали тысячи питомцев по всей России и рады были предложить нашу программу любителям милой и благородной породы корги, — поясняет Светлана Мухаева, руководитель направления Департамента продуктового маркетинга СК «Росгосстрах». — Многие владельцы приобрели полисы прямо во время выставки и рассказали, что наиболее важно для них. Основное — это возможность получить второе ветеринарное мнение, расшифровку анализов и в принципе иметь доступ к профессиональному ветеринару в любое время суток. А выплата на лечение в ветклинике играет второстепенную роль, хотя и является полезным дополнением к полису. Нам было очень ценно пообщаться лично с такой профессиональной аудиторией и получить мнение о нашем продукте. Планируем и в дальнейшем участвовать в таких мероприятиях».

Продукт «Росгосстраха» «Зверье мое» рассчитан на владельцев собак, кошек, хорьков и мини-пигов, заботящихся о своих питомцах. Он позволяет получать оперативную ветеринарную помощь через онлайн-консультации и компенсировать расходы при лечении питомца в ветклинике. Стоимость программы «Зверьё моё» составляет от 1000 до 5000 рублей в зависимости от варианта. Сервис «Телеветеринария» предусматривает дистанционную поддержку клиента опытными ветеринарами почти 30 специальностей из Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина и Кинологического Колледжа. Помимо диагностики недомогания у питомцев клиентам помогут грамотно подобрать корм, порядок питания, ухода и воспитания кошек и собак. При выборе вариантов «Стандарт» или «Оптима» помимо телеветеринарии предусмотрено также возмещение расходов на лечение животного при заболеваниях или несчастных случаях — 50 тысяч или 100 тысяч рублей. Полис обеспечивает и защиту от укуса клеща в полном объеме без франшизы и каких-либо доплат.