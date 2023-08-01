Творение земляка ждет нашей поддержки!

Сегодня завершается голосование в рамках финала окружного фестиваля стрит-арта «ФормART», посвященного Году педагога и наставника в России, под единым брендом «Сила знания». За победу борются 14 работ. Нашу республику в конкурсе представляет новочебоксарец Станислав Маков, который изобразил граффити «Учитель» на здании общежития Чувашского госинститута культуры и искусств. Для поддержки нашего участника необходимо позвонить по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 и в тоновом режиме набрать код с номером «6». Помимо народного голосования, творения оценивают независимые эксперты. Победители фестиваля будут объявлены на торжественной церемонии закрытия в Кирове 25 августа в ходе онлайн-трансляции.