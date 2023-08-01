Мамы-­бизнесвумен получили призы

В Чувашии подведены итоги федеральной образовательной программы «Мама­-предприниматель». В ее рамках прошел конкурс на получение гранта в сумме 100 тыс. рублей на развитие бизнеса. Победительницей стала мама двоих детей Наталья Фатыкова, представившая проект «Пикник» по выпечке европейских пирогов. А еще Наталья организовывает кулинарные мастер-­классы.

В этом году зафиксировано рекордное количество заявок на конкурс. Всего в нем приняли участие 35 дам из Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Мариинского Посада, Шемурши, Чебоксарского округа. Большая часть участниц пока не имеет большого опыта в предпринимательстве, но готовы успешно развиваться, сказала руководитель центра «Мой бизнес» Татьяна Макаркина.

Не остались без внимания и другие мамы-­предпринимательницы, получившие призы от партнеров. 40 тыс. бонусных рублей достались владелице проката вечерних платьев Евгении Федоровой. По 10 тыс. выиграли самые активные в социальных сетях Светлана Тимофеева и Марина Васильева, сообщает пресс-­служба Минэкономразвития Чувашии.