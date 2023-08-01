Сбережем наследие вместе

Чувашский национальный музей собирает вокруг себя всех, кому небезразлично культурное наследие Чувашии, кто хочет быть сопричастным к собиранию, сохранению и созданию культурного достояния народа. Для этого создан Фонд развития Чувашского национального музея «Прокопий», официально зарегистрированный 6 апреля 2023 года. Он назван в честь основателя купеческой династии и мецената Прокопия Ефремова.

Благодаря целевому капиталу Музей сможет вести просветительскую работу, поддерживать талантливых мастеров, развивать Национальную школу чувашской вышивки, пополнять музейную коллекцию уникальными старинными вещами. А люди, ставшие участниками благотворительного проекта, получат возможность почувствовать свою сопричастность к сохранению и развитию чувашской культуры. Глядя на музейные предметы с вышивкой, любуясь новыми шедеврами мастеров и художников, покупая модную современную одежду с элементами чувашского орнамента они будут знать, что во все это есть и их вклад.