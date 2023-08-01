Белоплечий орлан, пион-воронец и сеймчанская капуста

Что можно «прочесть» на вышитых картах регионов страны

Мы уже рассказывали о красоте вышитых карт, присланных из Адыгеи, Коми, Камчатки, Приморья, Хакасии, Красноярского края, Омской, Кемеровской и Калининградской областей. С тех пор коллекция пополнилась работами вышивальщиц с Сахалина и Курильских островов, из Москвы и Московской области, Магаданской и Белгородской областей, Краснодарского края, Башкортостана, Крыма и многих других регионов. Каждое присланное на фестиваль полотно неповторимо и является шедевром, наполненным вдохновением искусниц.

«Секретный» материал сахалинских вышивальщиц

Единство жителей, их преданность культурным и природным богатствам демонстрирует карта «Сахалин и Курилы». Мастера рукоделия использовали различные техники вышивки, чтобы передать живописные пейзажи и атмосферу родной земли в деталях. Так, одна из участниц проекта — заведующая клубом села Песчанское Анивского городского округа Диана Бурьян изобразила на своем фрагменте море, солнце, горы, маяк и чайку. Преподаватели Детской школы искусств поселка Ноглики Людмила Паскит и Оксана Фурманова, задействовав «секретный» материал — рыбью кожу, на фоне традиционных орнаментов вышили северного оленя, белоплечего орлана, медведя и нефтяную вышку. Всего карту островного региона готовили три десятка умельцев из 18 муниципальных образований Сахалинской области.

Крестом и гладью по туристическим местам

Почти столько же мастеров трудилось и над созданием карты Белгородской области. Вышивали цветными нитями мулине — крестом и гладью на льняной рогожке. Получился своего рода туристический путеводитель, где отражены главные достопримечательности, местные бренды, знаковые мероприятия. На пестром полотне можно, например, «прочесть», что Вейделевский район уникален краснокнижным цветком пионом-воронцом, в народе его еще называют Марьиным корнем или жгун-травой. Чернянский район гордится реликтовыми меловыми соснами. Визитная карточка Волоконовского района — старинная мельница, построенная без единого гвоздя, а Прохоровской район славится колокольной звонницей высотой почти в 60 метров.

В каждом фрагменте свои сюжеты

Своя история, своя легенда кроется и в каждом вышитом кусочке карты Магаданской области. Запечатленные на ткани символы и знаки имеют глубокий смысл, рассказывают о природе и традициях народов, проживающих на территории области. Знаковым на полотне является символичный крест, украшенный ленточными орнаментами эвенов, якутов, славян, юкагиров. Колымские умельцы использовали бисер, ленты, ракушки, а также подшейный волос и рог оленя,

мех норки, песца, морского котика, благодаря чему детали карты кажутся объемными. Тут и яранги, и обитатели моря и леса, люди в национальных костюмах, обереги-солнышки и даже сеймчанская капуста — бренд Среднеканского городского округа. Гладью вышита и главная достопримечательность Магадана — Дом с часами на проспекте Ленина. Говорят, именно с этого кирпичного здания в 1939 году в городе началось строительство четырех– и пятиэтажных домов.

Промысловые традиции коренных народов

Панно, присланное с Чукотки, «рассказывает» о географических особенностях региона и народных промыслах: оленеводстве, добыче морского зверя и промысловой рыбы. И тут разворачиваются свои сюжеты: переливы северного сияния, льдины с моржами и белыми медведями, байдары с парусом и охотниками, аргиш (обоз) из оленьих упряжек с нартами и каюром-оленеводом, стойбище. Использованы народные орнаменты, например, волнообразные полосы, имитирующие поверхность воды. По словам авторов работы, карта передает богатство самобытных узоров, творческое разнообразие методов исполнения, в каждом ее фрагменте проявляется национальный характер своеобразного искусства коренных народов Чукотки.

Только старинные узоры

По карте Саратовской области можно проследить историю заселения края русскими, татарами, мордвой, чувашами, казахами, немцами и другими народами. На одном полотне словно сдружились и русская вышивка крестиком, и казахская гладь, и цветочные узоры татар, и мордовские ромбы. В технике ковровой вышивки «растеклась» по разрисованному нитями полю и Волга-матушка, объединяющая народы, проживающие на ее берегах. Мастера каждого муниципального района подбирали схему вышивки в соответствии с орнаментами преобладающего в нем этноса и принципиально не вносили в старинные узоры ничего нового, авторского. Поэтому карта Саратовской области получилась традиционной в технике исполнения, но от того не менее красивой…

«Тюменская матрешка» в золотой канители

Над вышитой картой Тюменской области мастерицы начали работать еще в апреле, а последний стежок сделали 1 августа. Работа получилась внушительной, размером 2×3 м. Выполнили ее три десятка мастериц под руководством куратора проекта — заведующей Домом национальных культур и ремесел города Ишим Оксаны Тагильцевой. И, кстати, это уже второе вышитое полотно с картой области. Первое было презентовано в декабре прошлого года, в День Конституции. Особенностью Тюменской области является то, что в ее состав входят два других субъекта России — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, и все участники этого «триумвирата», который еще называют «тюменской матрешкой», являются полноправными регионами страны. И хотя Ямал решил прислать на фестиваль «Вышитая Россия» свою отдельную карту, группа мастеров, работавшая над созданием карты области, решила изготовить ее полноценный вариант, включая ХМАО и ЯНАО. Получилась удивительно красивая работа, в которой опытные умельцы смогут распознать 15 видов вышивки: болгарский крестик, золотое шитье канителью, гладь — счетную и теневую, вышивку — хордовую, тамбурную, ковровую… Есть тут и так называемое коклюшечное кружево, вышивка лентами и бисером. С помощью всего этого швейного «арсенала» на одном полотне и удалось представить все многообразие региона: в стежках отразить восхитительную природу области, богатство фауны, достопримечательности районов, промышленность и быт, исторические события, народные орнаменты и многое другое. Например, в части уральского Ямала золотой канителью вышит мамонт в память о древних обитателях Севера, этот символ также служит напоминанием о том, как важно беречь редких животных. А южная часть Тюменской области выполнена в технике ковровой вышивки, так как этот край издавна знаменит ковроткачеством.

Ямальский журавль на удачу

Над вышитой картой Ямала трудилась художник-конструктор Государственного автономного учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремесел» Евгения Маклакова. В качестве канвы она использовала сукно традиционной цветовой гаммы. Так на белом, синем, голубом, красном и коричневом фоне из-под иглы искусного мастера стали рождаться характерные орнаменты коренных жителей Ямальского севера — ненцев, селькупов, народа ханты, а также силуэты северных оленей, горностая, лисиц, белых медведей и белых журавлей. Другое название этих редких пернатых, занесенных в Красную книгу, — стерхи. Они обитают в Куноватском заказнике Шурышкарского района ЯНАО. Для коренных жителей это священная птица, встреча с которой считается добрым знаком.

Вышивали, собирали лоскутки и ткали

Текстильная карта Новосибирской области сшита из 30 фрагментов, повторяющих очертания муниципальных районов области. Мастера использовали приемы лоскутного шитья, ордынскую роспись по ткани и разные виды вышивки — от простого крестика до причудливых французских узелков. Как и в других присланных работах, в каждом уголке этой карты можно «прочесть» природные особенности, легенды и главные богатства того или иного района. Древние орнаменты «рожаницы», «коловорот», «восьмиконечные розетки» здесь сочетаются с символами современной эпохи: золотой лентой Московского тракта, черно-серебряным поясом Транссибирской железнодорожной магистрали и автодороги федерального значения «Байкал».

Фрагмент Куйбышевского района раскрывает историю аж с первобытных времен: вдоль синей вьющейся полоски реки Омь мы видим охотников, мамонта, шерстистого носорога. И даже лютых сибирских комаров, которым не грозит вымирание, не обошли вышивальщицы вниманием. Между тем Новосибирск «собран» из ярких лоскутков, на каждом из которых вышиты знаки, символизирующие главные сегодняшние достопримечательности города: Новосибирский авиационный завод имени Валерия Чкалова, Академгородок, Планетарий и так далее.

Необычную технику применила в работе мастерица Надежда Попович. Свой кусочек карты Кочковского района Новосибирской области она не вышила, а соткала — на 8-ремизном ткацком станке. С помощью специальной техники заправки нитей и методики так называемого браного ткачества Надежда создала живописную картину с рельефными «настилами» и «кочками», что, кстати, созвучно с названием Кочковского района. А по центру своей работы Надежда использовала старинный узор «орепей», символизирующий счастье, душевное спокойствие, равновесие.

Мудрость кавказских гор

Хоть вышитая карта Чечни и не такая большая, как у других участников фестиваля, но и она тоже многое может рассказать о регионе. Очертания северо-кавказской республики обрамляет традиционный чеченский орнамент зеленого цвета из зеленых и золотых металлизированных нитей, символизирующий верность исламским традициям, а также плодородие чеченских земель и возрождение. Центральный узор красного цвета — символ единства.

Синяя буровая вышка говорит о промышленно-экономическом потенциале региона. А лазоревая сторожевая башня напоминает об историческом наследии чеченского народа. Через такие сооружения на склонах гор и ущелий с древних времен чеченский народ посылал друг другу сигналы радости и бедствий. Голубые горные вершины обозначают самые высокие горы в Чечне — Тебулосмта (Толаман Лам), а горы — это символ вечности и неизменности, гордости и одновременно смирения.

Отвага барса и красота шафрана

Золотыми и серебряными нитями вышита карта Северной Осетии — Алании, причем одним единственным мастером. Все свои умения, доброе сердце и безграничную любовь к родине вложила в свою работу мастер декоративно-прикладного искусства, член Ассоциации народных художественных промыслов Осетии Залина Даурова. Создавая карту, рукодельница использовала шитье канителью и трунцалом, традиционное плетение осетинского шнура «алдымбыд» и вышивку этим шнуром, технику макраме.

Панно оформлено в цветах осетинского триколора. Желтый означает благоденствие и богатство, красный — право, силу, мужество, белый — духовность, чистоту и мудрость, объясняет автор. Основной элемент вышивки — герб Осетии, который представляет собой круглый геральдический щит в червленом (красном) поле, внутри него по золотой земле вдоль серебряных гор шагает золотой барс — исторический символ осетинской государственности и твердой власти. Свое значение имеют и другие элементы карты. Фигура коня рассказывает о том, что Алания славится единственным в России конным театром «Нарты». «Фатима, держащая солнце» — это изображение стелы, что встречает путников на въезде во Владикавказ. Украшает карту и вышитый цветок шафрана — символ не только роскоши и великолепия, но и единства духовного и материального.

Карта ждала выхода в свет

Карту нашего ближайшего соседа — Республики Марий Эл, оказалось, и вышивать не пришлось к фестивалю. Она уже была создана 15 лет назад. Еще в 2008 году Государственное Собрание республики объявило открытый конкурс на создание вышитой карты региона. Победителем конкурса тогда стал проект заслуженного художника республики, директора Детской художественной школы № 1 Йошкар-Олы Аллы Орловой. Работа была удостоена Государственной премии республики. У полотна даже есть постоянное «место жительства» в холле Госсобрания региона.

Материал основы вышитой карты — натуральный лен. Территория республики выполнена шерстяными нитями и мулине 14 цветов — по числу районов. Все территории заполнены единым рисунком, состоящим из множества солярных знаков — древнего символа солнечной жизненной силы и благоденствия. Узор вышит традиционным марийским швом «косая стежка», который вышивается по счету нитей основы. Границы республики вышиты национальным марийским орнаментом: контур обозначен швом «роспись» в черном цвете, а пространство внутри узора вышито гладью шелковыми красными нитками с добавлением золотисто-желтого цвета. Такой орнамент традиционно замыкался в кольцо и издревле служил оберегом. «Как и в старые времена, все счетные швы выполнены автором без предварительного рисунка на ткани, только за счет верно отсчитанных нитей в нужном направлении. В каждом дециметре счетной вышивки не менее 1000 стежков, такую вышивку еще называют «ковровой», — говорится в описании карты.

Национальные герои и знаменитые кони

Все природное, историческое, национальное и культурное богатство края нашло отражение на вышитом полотне Башкортостана. Задачей мастериц было отразить во фрагментах каждого муниципалитета дружбу народов, ведь на территории республики проживают представители более 160 национальностей, показать любовь к родине, трудолюбие и мужество, создать уникальный, узнаваемый облик своего края. Над созданием карты трудились 28 мастериц. Самой пожилой вышивальщице Раисе Янбаевой — 74 года, самой молодой Тансулпан Кутлугужиной — 16 лет. Большое внимание умелицы уделили героическому наследию республики. Так, на карте Салаватского района изображен башкирский национальный герой Салават Юлаев, отмечено и место его рождения — деревня Тикеево, символом которого является каменная юрта, на панно она выложена серебряными чешуйками. История великих сынов башкирского народа, в том числе героев Великой Отечественной войны, нашла место и в картинах других районов. А в центре карты Миякинского района изображена фигура летящего жеребца — это образ боевого коня по кличке Керчь из башкирского села Ильчигулово. Рысак вместе со своими наездниками прошел Великую Отечественную войну, дошел до самого Берлина и вернулся на родину. Конь-фронтовик является символом всенародного подвига и героизма. В июне 2023 года в Ильчигулово легендарному жеребцу установлен памятник.

Зашифровали мир и процветание

Поражает своей красотой и карта Брянской области. С помощью традиционной символики, выраженной в красном, черном и белом цвете, мастерицы зашифровали в своем пестром полотне пожелания процветания, плодородия и мирного неба родному краю. Основными сюжетами стали элементы славянской обережной вышивки, сохраненные поколениями на старинных рушниках и одежде. Ромб, разделенный на четыре части с точками внутри, — символ засеянного поля и одновременно символ будущей матери. Косой крест в квадрате — предназначение человека на земле. Красные цветы на вышивке — символы солнца. Зигзаги означают воду, черные полосы — землю. Вышиты кони, петухи и другие птицы, и у каждого элемента свое толкование. Одни символизируют связь неба и земли, другие мудрость или семейное счастье. Есть у брянских мастеров и свой вариант Древа жизни — мощного символа долголетия, крепкого рода, и древнейший орнамент меандр, символ охоты, известный со времен палеолита. Закодирована в карте и числовая символика: восемь лепестков у цветков, восемь «лучей» у солнца. Восемь у древних славян считалось знаком бесконечности Вселенной, а также символом достатка и благоденствия.