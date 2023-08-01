Белоплечий орлан, пион-воронец и сеймчанская капуста

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Что можно «прочесть» на вышитых картах регионов страны

Мы уже рассказывали о красоте вышитых карт, присланных из Адыгеи, Коми, Камчатки, Приморья, Хакасии, Красноярского края, Омской, Кемеровской и Калининградской областей. С тех пор коллекция пополнилась работами вышивальщиц с Сахалина и Курильских островов, из Москвы и Московской области, Магаданской и Белгородской областей, Краснодарского края, Башкортостана, Крыма и многих других регионов. Каждое присланное на фестиваль полотно неповторимо и является шедевром, наполненным вдохновением искусниц.

«Секретный» материал сахалинских вышивальщиц

Единство жителей, их преданность культурным и природным богатствам демонстрирует карта «Сахалин и Курилы». Мастера рукоделия использовали различные техники вышивки, чтобы передать живописные пейзажи и атмосферу родной земли в деталях. Так, одна из участниц проекта — заведующая клубом села Песчанское Анивского городского округа Диана Бурьян изобразила на своем фрагменте море, солнце, горы, маяк и чайку. Преподаватели Детской школы искусств поселка Ноглики Людмила Паскит и Оксана Фурманова, задействовав «секретный» материал — рыбью кожу, на фоне традиционных орнаментов вышили северного оленя, белоплечего орлана, медведя и нефтяную вышку. Всего карту островного региона готовили три десятка умельцев из 18 муниципальных образований Сахалинской области.

Крестом и гладью по туристическим местам

Почти столько же мастеров трудилось и над созданием карты Белгородской области. Вышивали цветными нитями мулине — крестом и гладью на льняной рогожке. Получился своего рода туристический путеводитель, где отражены главные достопримечательности, местные бренды, знаковые мероприятия. На пестром полотне можно, например, «прочесть», что Вейделевский район уникален краснокнижным цветком пионом-воронцом, в народе его еще называют Марьиным корнем или жгун-травой. Чернянский район гордится реликтовыми меловыми соснами. Визитная карточка Волоконовского района — старинная мельница, построенная без единого гвоздя, а Прохоровской район славится колокольной звонницей высотой почти в 60 метров.

В каждом фрагменте свои сюжеты

Своя история, своя легенда кроется и в каждом вышитом кусочке карты Магаданской области. Запечатленные на ткани символы и знаки имеют глубокий смысл, рассказывают о природе и традициях народов, проживающих на территории области. Знаковым на полотне является символичный крест, украшенный ленточными орнаментами эвенов, якутов, славян, юкагиров. Колымские умельцы использовали бисер, ленты, ракушки, а также подшейный волос и рог оленя,

мех норки, песца, морского котика, благодаря чему детали карты кажутся объемными. Тут и яранги, и обитатели моря и леса, люди в национальных костюмах, обереги-солнышки и даже сеймчанская капуста — бренд Среднеканского городского округа. Гладью вышита и главная достопримечательность Магадана — Дом с часами на проспекте Ленина. Говорят, именно с этого кирпичного здания в 1939 году в городе началось строительство четырех– и пятиэтажных домов.

С помощью вышивки колымским умельцам удалось показать свой суровый и красивый край. Всего над созданием карты Магаданской области трудился 61 мастер.

Промысловые традиции коренных народов

Панно, присланное с Чукотки, «рассказывает» о географических особенностях региона и народных промыслах: оленеводстве, добыче морского зверя и промысловой рыбы. И тут разворачиваются свои сюжеты: переливы северного сияния, льдины с моржами и белыми медведями, байдары с парусом и охотниками, аргиш (обоз) из оленьих упряжек с нартами и каюром-оленеводом, стойбище. Использованы народные орнаменты, например, волнообразные полосы, имитирующие поверхность воды. По словам авторов работы, карта передает богатство самобытных узоров, творческое разнообразие методов исполнения, в каждом ее фрагменте проявляется национальный характер своеобразного искусства коренных народов Чукотки.

Чукотские мастера вышивали свой регион на замше и коже как простыми нитями, так и подшейным волосом оленя, использовали бисер, кожаные шнуры и мех.

Только старинные узоры

По карте Саратовской области можно проследить историю заселения края русскими, татарами, мордвой, чувашами, казахами, немцами и другими народами. На одном полотне словно сдружились и русская вышивка крестиком, и казахская гладь, и цветочные узоры татар, и мордовские ромбы. В технике ковровой вышивки «растеклась» по разрисованному нитями полю и Волга-матушка, объединяющая народы, проживающие на ее берегах. Мастера каждого муниципального района подбирали схему вышивки в соответствии с орнаментами преобладающего в нем этноса и принципиально не вносили в старинные узоры ничего нового, авторского. Поэтому карта Саратовской области получилась традиционной в технике исполнения, но от того не менее красивой…

«Тюменская матрешка» в золотой канители

Над вышитой картой Тюменской области мастерицы начали работать еще в апреле, а последний стежок сделали 1 августа. Работа получилась внушительной, размером 2×3 м. Выполнили ее три десятка мастериц под руководством куратора проекта — заведующей Домом национальных культур и ремесел города Ишим Оксаны Тагильцевой. И, кстати, это уже второе вышитое полотно с картой области. Первое было презентовано в декабре прошлого года, в День Конституции. Особенностью Тюменской области является то, что в ее состав входят два других субъекта России — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ, и все участники этого «триумвирата», который еще называют «тюменской матрешкой», являются полноправными регионами страны. И хотя Ямал решил прислать на фестиваль «Вышитая Россия» свою отдельную карту, группа мастеров, работавшая над созданием карты области, решила изготовить ее полноценный вариант, включая ХМАО и ЯНАО. Получилась удивительно красивая работа, в которой опытные умельцы смогут распознать 15 видов вышивки: болгарский крестик, золотое шитье канителью, гладь — счетную и теневую, вышивку — хордовую, тамбурную, ковровую… Есть тут и так называемое коклюшечное кружево, вышивка лентами и бисером. С помощью всего этого швейного «арсенала» на одном полотне и удалось представить все многообразие региона: в стежках отразить восхитительную природу области, богатство фауны, достопримечательности районов, промышленность и быт, исторические события, народные орнаменты и многое другое. Например, в части уральского Ямала золотой канителью вышит мамонт в память о древних обитателях Севера, этот символ также служит напоминанием о том, как важно беречь редких животных. А южная часть Тюменской области выполнена в технике ковровой вышивки, так как этот край издавна знаменит ковроткачеством.

Вышитую карту своего региона тюменские мастерицы успели закончить как раз ко Дню рождения области, который ежегодно отмечается 14 августа.

Ямальский журавль на удачу

Над вышитой картой Ямала трудилась художник-конструктор Государственного автономного учреждения культуры Ямало-Ненецкого автономного округа «Окружной Дом ремесел» Евгения Маклакова. В качестве канвы она использовала сукно традиционной цветовой гаммы. Так на белом, синем, голубом, красном и коричневом фоне из-под иглы искусного мастера стали рождаться характерные орнаменты коренных жителей Ямальского севера — ненцев, селькупов, народа ханты, а также силуэты северных оленей, горностая, лисиц, белых медведей и белых журавлей. Другое название этих редких пернатых, занесенных в Красную книгу, — стерхи. Они обитают в Куноватском заказнике Шурышкарского района ЯНАО. Для коренных жителей это священная птица, встреча с которой считается добрым знаком.

Мастер декоративно-прикладного искусства и ремесел ЯНАО Евгения Маклакова при создании вышитой карты Ямала использовала технику аппликации и ручное шитье.

Вышивали, собирали лоскутки и ткали

Текстильная карта Новосибирской области сшита из 30 фрагментов, повторяющих очертания муниципальных районов области. Мастера использовали приемы лоскутного шитья, ордынскую роспись по ткани и разные виды вышивки — от простого крестика до причудливых французских узелков. Как и в других присланных работах, в каждом уголке этой карты можно «прочесть» природные особенности, легенды и главные богатства того или иного района. Древние орнаменты «рожаницы», «коловорот», «восьмиконечные розетки» здесь сочетаются с символами современной эпохи: золотой лентой Московского тракта, черно-серебряным поясом Транссибирской железнодорожной магистрали и автодороги федерального значения «Байкал».

Фрагмент Куйбышевского района раскрывает историю аж с первобытных времен: вдоль синей вьющейся полоски реки Омь мы видим охотников, мамонта, шерстистого носорога. И даже лютых сибирских комаров, которым не грозит вымирание, не обошли вышивальщицы вниманием. Между тем Новосибирск «собран» из ярких лоскутков, на каждом из которых вышиты знаки, символизирующие главные сегодняшние достопримечательности города: Новосибирский авиационный завод имени Валерия Чкалова, Академгородок, Планетарий и так далее.

Необычную технику применила в работе мастерица Надежда Попович. Свой кусочек карты Кочковского района Новосибирской области она не вышила, а соткала — на 8-ремизном ткацком станке. С помощью специальной техники заправки нитей и методики так называемого браного ткачества Надежда создала живописную картину с рельефными «настилами» и «кочками», что, кстати, созвучно с названием Кочковского района. А по центру своей работы Надежда использовала старинный узор «орепей», символизирующий счастье, душевное спокойствие, равновесие.

Карту Новосибирской области создавали 45 умельцев из 13 районов и двух городов региона. Соединяла все фрагменты карты в одно большое рукотворное полотно мастер лоскутного шитья Ольга Ахилбаева.

Мудрость кавказских гор

Хоть вышитая карта Чечни и не такая большая, как у других участников фестиваля, но и она тоже многое может рассказать о регионе. Очертания северо-кавказской республики обрамляет традиционный чеченский орнамент зеленого цвета из зеленых и золотых металлизированных нитей, символизирующий верность исламским традициям, а также плодородие чеченских земель и возрождение. Центральный узор красного цвета — символ единства.

Синяя буровая вышка говорит о промышленно-экономическом потенциале региона. А лазоревая сторожевая башня напоминает об историческом наследии чеченского народа. Через такие сооружения на склонах гор и ущелий с древних времен чеченский народ посылал друг другу сигналы радости и бедствий. Голубые горные вершины обозначают самые высокие горы в Чечне — Тебулосмта (Толаман Лам), а горы — это символ вечности и неизменности, гордости и одновременно смирения.

Над вышитой картой Чеченской Республики вместе с коллегами трудилась мастер Макка Ильясова, заслуженный работник культуры Чеченской Республики, заместитель директора Ойсхарской детской художественной школы имени А.А. Ильясова.

Отвага барса и красота шафрана

Золотыми и серебряными нитями вышита карта Северной Осетии — Алании, причем одним единственным мастером. Все свои умения, доброе сердце и безграничную любовь к родине вложила в свою работу мастер декоративно-прикладного искусства, член Ассоциации народных художественных промыслов Осетии Залина Даурова. Создавая карту, рукодельница использовала шитье канителью и трунцалом, традиционное плетение осетинского шнура «алдымбыд» и вышивку этим шнуром, технику макраме.

Панно оформлено в цветах осетинского триколора. Желтый означает благоденствие и богатство, красный — право, силу, мужество, белый — духовность, чистоту и мудрость, объясняет автор. Основной элемент вышивки — герб Осетии, который представляет собой круглый геральдический щит в червленом (красном) поле, внутри него по золотой земле вдоль серебряных гор шагает золотой барс — исторический символ осетинской государственности и твердой власти. Свое значение имеют и другие элементы карты. Фигура коня рассказывает о том, что Алания славится единственным в России конным театром «Нарты». «Фатима, держащая солнце» — это изображение стелы, что встречает путников на въезде во Владикавказ. Украшает карту и вышитый цветок шафрана — символ не только роскоши и великолепия, но и единства духовного и материального.

Каждый элемент вышитой карты Северной Осетии имеет свое толкование.

Карта ждала выхода в свет

Карту нашего ближайшего соседа — Республики Марий Эл, оказалось, и вышивать не пришлось к фестивалю. Она уже была создана 15 лет назад. Еще в 2008 году Государственное Собрание республики объявило открытый конкурс на создание вышитой карты региона. Победителем конкурса тогда стал проект заслуженного художника республики, директора Детской художественной школы № 1 Йошкар-Олы Аллы Орловой. Работа была удостоена Государственной премии республики. У полотна даже есть постоянное «место жительства» в холле Госсобрания региона.

Материал основы вышитой карты — натуральный лен. Территория республики выполнена шерстяными нитями и мулине 14 цветов — по числу районов. Все территории заполнены единым рисунком, состоящим из множества солярных знаков — древнего символа солнечной жизненной силы и благоденствия. Узор вышит традиционным марийским швом «косая стежка», который вышивается по счету нитей основы. Границы республики вышиты национальным марийским орнаментом: контур обозначен швом «роспись» в черном цвете, а пространство внутри узора вышито гладью шелковыми красными нитками с добавлением золотисто-желтого цвета. Такой орнамент традиционно замыкался в кольцо и издревле служил оберегом. «Как и в старые времена, все счетные швы выполнены автором без предварительного рисунка на ткани, только за счет верно отсчитанных нитей в нужном направлении. В каждом дециметре счетной вышивки не менее 1000 стежков, такую вышивку еще называют «ковровой», — говорится в описании карты.

Национальные герои и знаменитые кони

Все природное, историческое, национальное и культурное богатство края нашло отражение на вышитом полотне Башкортостана. Задачей мастериц было отразить во фрагментах каждого муниципалитета дружбу народов, ведь на территории республики проживают представители более 160 национальностей, показать любовь к родине, трудолюбие и мужество, создать уникальный, узнаваемый облик своего края. Над созданием карты трудились 28 мастериц. Самой пожилой вышивальщице Раисе Янбаевой — 74 года, самой молодой Тансулпан Кутлугужиной — 16 лет. Большое внимание умелицы уделили героическому наследию республики. Так, на карте Салаватского района изображен башкирский национальный герой Салават Юлаев, отмечено и место его рождения — деревня Тикеево, символом которого является каменная юрта, на панно она выложена серебряными чешуйками. История великих сынов башкирского народа, в том числе героев Великой Отечественной войны, нашла место и в картинах других районов. А в центре карты Миякинского района изображена фигура летящего жеребца — это образ боевого коня по кличке Керчь из башкирского села Ильчигулово. Рысак вместе со своими наездниками прошел Великую Отечественную войну, дошел до самого Берлина и вернулся на родину. Конь-фронтовик является символом всенародного подвига и героизма. В июне 2023 года в Ильчигулово легендарному жеребцу установлен памятник.

На яркой и нарядной карте Башкортостана представлены 54 муниципальных района. В работе мастера использовали разные техники вышивания. Фрагменты украшались войлоком, монетами, полудрагоценными камнями, бисером, лентами, пайетками и золотыми нитями.

Зашифровали мир и процветание

Поражает своей красотой и карта Брянской области. С помощью традиционной символики, выраженной в красном, черном и белом цвете, мастерицы зашифровали в своем пестром полотне пожелания процветания, плодородия и мирного неба родному краю. Основными сюжетами стали элементы славянской обережной вышивки, сохраненные поколениями на старинных рушниках и одежде. Ромб, разделенный на четыре части с точками внутри, — символ засеянного поля и одновременно символ будущей матери. Косой крест в квадрате — предназначение человека на земле. Красные цветы на вышивке — символы солнца. Зигзаги означают воду, черные полосы — землю. Вышиты кони, петухи и другие птицы, и у каждого элемента свое толкование. Одни символизируют связь неба и земли, другие мудрость или семейное счастье. Есть у брянских мастеров и свой вариант Древа жизни — мощного символа долголетия, крепкого рода, и древнейший орнамент меандр, символ охоты, известный со времен палеолита. Закодирована в карте и числовая символика: восемь лепестков у цветков, восемь «лучей» у солнца. Восемь у древних славян считалось знаком бесконечности Вселенной, а также символом достатка и благоденствия.

Куратор проекта «Вышитая карта Брянской области» — заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Брянского областного методического центра «Народное творчество», народный мастер России Ирина Аниканова. Вышивать полотно ей помогали три десятка лучших мастериц региона.
Опубликовано: 17 августа 2023 г.


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