В РФ спрос на репетиторов по литературе в этом году вырос более чем на 70%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Спрос на услуги репетиторов по литературе в преддверии нового учебного года вырос в РФ на 74% по сравнению с 2022 годом, по русскому языку на 60%, свидетельствуют результаты исследования «Авито услуг», которые имеются в распоряжении ТАСС.

«В преддверии нового учебного года наиболее активно спрос вырос на услуги репетиторов по гуманитарным дисциплинам — литературе (+74%) и русскому языку (+60%). В тройке самых популярных предметов также информатика (+46%)», — говорится в сообщении.

По данным сервиса, на четвертом месте по популярности находится математика, спрос на репетиторов по которой вырос на 42%. Далее идет биология (+35%), физика (+28%), обществознание (+23%), химия (+19%).

«Школьники и их родители начинают искать репетиторов еще с конца лета, чтобы заложить время на выбор подходящего наставника и договориться о занятиях еще до начала учебного года. Примечательно, что уже к началу августа спрос на услуги репетиторов превышает показатели прошлого года сразу на 42%», — сообщил Игорь Санников, руководитель категории «Обучение и курсы» на «Авито услугах».

По его данным, на 32% выросло и количество объявлений от специалистов, в том числе растет предложение по занятиям в онлайн-формате. Средняя цена одного индивидуального занятия с репетитором по стране составляет около 500 руб. в час, а финальная стоимость зависит от выбранного предмета и репетитора, добавил Санников.