Суд в Чувашии постановил выдворить из страны 37 филиппинок

На стационарном посту ДПС «Рубеж» сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус, в котором находилось 37 гражданок Филиппин. По словам женщин, они ехали из Москвы в Казань на экскурсию. В ходе проверки выяснилось, что у половины пассажирок не оказалось документов, разрешающих им находиться в России.

Для разбирательства их доставили в ОМВД России по Новочебоксарску. За нарушение иностранными гражданами режима пребывания в нашей стране, а именно за уклонение от выезда за пределы России по истечении срока пребывания Новочебоксарский городской суд вынес решение о принудительном выдворении нарушителей. До того, как филиппинки покинут Россию, они будут находиться в Центре временного содержания для иностранных граждан МВД Чувашии.