С начала года на дорогах Чувашии заработали 83 новых фоторадара

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

83 новых комплекса фото- и видеофиксации «Пульсар» и «Азимут-4» появились на 77 опасных участках автодорог Чувашии в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Эти «умные» камеры умеют контролировать не только скоростной режим, но и соблюдение правил парковки, проезда перекрестков и пешеходных переходов. А еще фиксируют нарушения правил применения ремней безопасности или мотошлемов и многое другое.
По информации Минтранса Чувашии, в 2023 году на приобретение комплексов фотовидеофиксации было направлено порядка 280 млн рублей.

Опубликовано: 10 августа 2023 г.


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