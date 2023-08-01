С начала года на дорогах Чувашии заработали 83 новых фоторадара

83 новых комплекса фото- и видеофиксации «Пульсар» и «Азимут-4» появились на 77 опасных участках автодорог Чувашии в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Эти «умные» камеры умеют контролировать не только скоростной режим, но и соблюдение правил парковки, проезда перекрестков и пешеходных переходов. А еще фиксируют нарушения правил применения ремней безопасности или мотошлемов и многое другое.

По информации Минтранса Чувашии, в 2023 году на приобретение комплексов фотовидеофиксации было направлено порядка 280 млн рублей.