С начала года бизнесмены Чувашии получили 790 млн рублей микрофинансовой поддержки

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» с начала нынешнего года бизнесмены Чувашии получили микрофинансовую поддержку на сумму 790 млн рублей. Это на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Чувашии.

Только в июле центром «Мой бизнес» выданы рекордные 66 займов на 186 млн рублей. Молодой предприниматель из Шемурши Сергей Краснов взял кредит на развитие производства детской мебели, развивающих игрушек и предметов декора. А один из резидентов чебоксарского индустриального парка господдержку привлек на пополнение оборотных средств.

Компания занимается производством электротехнической продукции — высоковольтного, низковольтного, энергосберегающего оборудования, установок компенсации реактивной мощности, электромонтажными работами.

По словам руководителя центра Татьяны Макаркиной, предприниматели региона могут рассчитывать на финансовую поддержку до 5 млн рублей по льготной ставке.

Самые комфортные условия действуют для социальных предпринимателей, самозанятых, резидентов моногородов и технопарков, членов кластеров.