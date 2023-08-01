С начала года бизнесмены Чувашии получили 790 млн рублей микрофинансовой поддержки

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» с начала нынешнего года бизнесмены Чувашии получили микрофинансовую поддержку на сумму 790 млн рублей. Это на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Чувашии.

Только в июле центром «Мой бизнес» выданы рекордные 66 займов на 186 млн рублей. Молодой предприниматель из Шемурши Сергей Краснов взял кредит на развитие производства детской мебели, развивающих игрушек и предметов декора. А один из резидентов чебоксарского индустриального парка господдержку привлек на пополнение оборотных средств.

Компания занимается производством электротехнической продукции — высоковольтного, низковольтного, энергосберегающего оборудования, установок компенсации реактивной мощности, электромонтажными работами.

По словам руководителя центра Татьяны Макаркиной, предприниматели региона могут рассчитывать на финансовую поддержку до 5 млн рублей по льготной ставке.

Самые комфортные условия действуют для социальных предпринимателей, самозанятых, резидентов моногородов и технопарков, членов кластеров.

Опубликовано: 11 августа 2023 г.


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