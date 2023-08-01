Храм передадут священнослужителям

Подо что только не использовали закрытые православные церкви в советское время — склады, библиотеки, мельницы, зернохранилища. У многих религиозных зданий, часть которых ныне относится к архитектурным памятникам, объектам культурного наследия, в те годы были утрачены правоустанавливающие документы. Росреестр ведет большую работу, чтобы исправить ситуацию.

В числе таких объектов, например, старинная церковь в селе Пандиково Красночетайского муниципального округа. В Управлении Росреестра по Чувашской Республике сообщили, что Храм Преображения Господня, построенный в 1795 году, является памятником православной архитектуры и достопримечательностью всего Пандиковского сельского поселения. В советские годы христианские богослужения здесь прекратили, и церковь на долгое время стала гаражом для большегрузных машин.

Нынешний настоятель храма отец Максим Зарубин считает, что его святой обители еще повезло. «Гараж — это гораздо лучше, чем если бы в здании хранили зерно. Многие церкви в советские годы переделывали под зернохранилища, а это почти всегда оборачивалось для них верной гибелью: плесень нещадно разрушала кирпичи, камни, и храмы разваливались на глазах. Пандиковская церковь, вероятно, потому и уцелела, что вместо зерна в ней хранили технику», — убежден настоятель.

Сотрудники Управления Росреестра поставили пандиковский храм на кадастровый учет и приняли его как бесхозяйный объект недвижимости. Заботы о дальнейшей судьбе церкви возьмет на себя муниципалитет, который намерен стать ее правообладателем.

«Нужно пройти установленную законом процедуру, чтобы у церкви появилась документация, и в реестре недвижимости были все данные. Через год наш округ на основании судебного решения примет это имущество на себя, а затем безвозмездно передаст здание священнослужителям», — рассказала главный специалист–эксперт отдела экономики, инвестиционной деятельности, земельных и имущественных отношений администрации Красночетайского округа Екатерина Романова.

По данным Росреестра, несмотря на солидный «возраст», пандиковский Храм Преображения Господня находится в хорошем состоянии, принимает прихожан и проводит богослужения в своих чертогах.