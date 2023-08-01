Фестиваль «Звучи, российская глубинка!» стал самым масштабным событием Дня города Алатыря

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фольклорный фестиваль «Звучи, российская глубинка!» стал традиционным подарком жителям и гостям Алатыря ко Дню города. Фото galatr.cap.ru

Самым масштабным событием прошедшего Дня города Алатыря по традиции стал ХXIII Всероссийский фестиваль русского народного творчества . На гостеприимной алатырской земле вновь собрались истинные ценители народной песни и фольклора. Перед ними выступили творческие коллективы, представляющие Чувашию, Мордовию, Москву, Татарстан, Коми, Ульяновскую и Нижегородскую области.

Фестиваль проходит под эгидой Центра русской культуры Чувашской Республики, сообщают в администрации города. Каждый год организаторы стараются сделать так, чтобы каждый зритель мог почувствовать себя частицей праздника русского фольклора. Вот и на этот раз артисты городского Дворца культуры заразили всех хорошим настроением и неиссякаемой энергией, подарив веселые народные песни, танцы и мини-сценки. Затем концерты творческих коллективов прошли в микрорайонах города, а большой гала-концерт состоялся на главной праздничной сцене у здания администрации Алатыря. 

«Звучи, российская глубинка!» можно назвать визитной карточкой культурной жизни нашего города, — говорит председатель правления Центра русской культуры Чувашской Республики Татьяна Ежова. — Идейным вдохновителем фестиваля и одним из организаторов стала активный представитель национально-культурного объединения Чувашии Вероника Исаева. Произошло это порядка 25 лет тому назад. Более 5000 артистов творческих коллективов из российских регионов за эти годы познакомили жителей республики с нематериальным культурным наследием русского народа, сохраняя его мощь, самобытность, разнообразие и передавая из поколения в поколение».
Опубликовано: 10 августа 2023 г.


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