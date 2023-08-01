Кабмин направит 15 млрд руб. на ремонт и содержание дорог в регионах — Мишустин

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство России направит около 15 млрд рублей на ремонт и поддержание в надлежащем виде более 20 тыс. км улично-дорожной сети в регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Направим около 15 млрд рублей из бюджета на содержание и на текущий ремонт автомобильных трасс регионального и местного значения, в том числе и улично-дорожной сети. То есть тех маршрутов, что проходят в кварталах и во дворах, которыми жители пользуются ежедневно. Это позволит привести в порядок свыше 20 тыс. км шоссе, подъездных путей, различных съездов и выездов», — сказал Мишустин.