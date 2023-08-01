Чебоксары — в первой тридцатке по вводу жилья

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В расчете на одного человека в Чебоксарах в 2022 году введено 0,74 кв. метра жилья. Это 29-я позиция в рейтинге агентства РИА Рейтинг. Столица Чувашии по данному показателю опережает такие города, как Казань, Ижевск, Ульяновск, а также Нижний Новгород, Красноярск, Рязань, Кострома.

Больше всего жилья, то есть один и более квадратного метра на человека, ввели в 16 городах России, а год назад таких городов было 17. Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2022 года на одного жителя введено 2,47 кв. м. На втором месте второй год подряд Новороссийск, где в пересчете на одного жителя его построено 1,97 кв. м.
По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах по-прежнему Москва, где в 2022 году ввели 6,79 млн квадратных метров жилья. В Санкт-Петербурге — 3,47 миллиона.

Опубликовано: 10 августа 2023 г.


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