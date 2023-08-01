ООО «Технопарк «Бреслер» правомерно оштрафовано за незаконное отключение электроэнергии

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашии, за нарушение правил недискриминационного доступа общество было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Оно в 2022 году четыре раза незаконно ограничило режим потребления электрической энергии в кафе «Райский дворик», которое питается от электросетевого хозяйства, принадлежащего ООО «Технопарк «Бреслер». Потребитель пожаловался на это в УФАС, после рассмотрения дела антимонопольщики привлекли технопарк к административной ответственности. Наказание тот обжаловал в Арбитражном суде Чувашской Республики. Но там признали законность постановления Чувашского УФАС.

«Суд согласился с выводами антимонопольного органа. В моменты ограничения режима потребления электрической энергии электросетевое оборудование, от которого запитано кафе, находилось в пользовании и эксплуатации ООО «Технопарк «Бреслер». Соответственно именно общество нарушило нормы закона об электроэнергетике и правила недискриминационного доступа», — уточнила временно исполняющая обязанности заместителя руководителя Чувашского УФАС России Анна Шевченко.