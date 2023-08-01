Ко Дню города художественная школа им. Акцыновых проводит фотоконкурс

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Конкурсных галерей две — по числу номинаций. И первые фотоработы в них уже загружены. Фото ВКонтакте

Ко дню рождения столицы республики Чебоксарская детская художественная школа № 6 имени Акцыновых проводит конкурс фотографий «Город — это Мы».

В конкурсе две номинации — «Мы — город» и «Этот город несравним». В первой принимаются фотографии чебоксарцев на фоне праздничных городских площадок или с самих городских праздников. Снимки могут быть как коллективные — с изображением родственников, друзей, семьи, коллег, так и индивидуальные. Во второй авторам фоторабот надо показать красоту самого города: праздничное убранство улиц, красочно оформленные площадки, городские пейзажи.

До 17 августа участникам конкурса необходимо загрузить цифровое изображение конкурсной работы в одну из электронных галерей конкурса в социальной сети ВКонтакте. А затем — указать фамилию, имя, отчество, возраст, название и дату запечатленного на снимке мероприятия, а также учреждение, в котором автор фото работает или учится.

С 18 по 22 августа работы конкурсантов будут оценивать эксперты: они выберут победителей (Гран-при и лауреаты 1 степени) и призеров (лауреаты 2 и 3 степени). Кроме того, на странице ВКонтакте пройдет голосование подписчиков, которые определят лучший снимок в номинации «Народный выбор». Авторов лучших работ наградят дипломами конкурса и ценными призами.

К сведению

Положение о конкурсе можно найти на сайте Чебоксарской детской художественной школы имени Акцыновых.

Опубликовано: 9 августа 2023 г.


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