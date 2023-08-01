Новые объекты АПК и агротуризма в Батыревском округе строятся с господдержкой

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, сельский кооператив «Агро-Союз» реализует проект по строительству мясоперерабатывающего и откормочного цехов сметной стоимостью 65 млн рублей, из них 40 млн — на условиях софинансирования с грантовой поддержкой. Реализация проекта должна завершиться в 2025 году, благодаря ему будет создано около полутора десятка новых рабочих мест.

Увеличится число занятых и благодаря новому откормочному цеху в КФХ Салихова. Строительство планируется завершить в текущем году, объект рассчитан на 250 голов. Сметная стоимость — 25 млн рублей, из них грантовые средства — 10 млн рублей.

А другое местное КФХ Пазюкова получило грант в размере 10 млн рублей на развитие базы отдыха «Тургай» по программе агротуризма. По проекту планируется построить мини-зоопарк, инфраструктуру для рыбалки, катания на лодках и катамаранах, а также продажи натуральных фермерских продуктов. «Фишкой» базы станет ульетерапия — лечебный сон в пчелином домике.