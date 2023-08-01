Приезжайте, но не нарушайте

Российский рынок труда привлекателен для трудовых мигрантов из многих стран. И миграционная политика нашей страны сопряжена с необходимостью обеспечения общественного порядка и безопасности своих граждан. Противодействие преступлениям иностранцев и этнических организованных преступных групп — одна из приоритетных задач для Следственного комитета России.

Рост числа преступлений различного характера, совершенных мигрантами, вызывает напряженность в обществе, чем и определяется повышенное внимание к этому вопросу со стороны государственных органов, в том числе СК России по Чувашии.

Очевидно, что нарастанию такой неблагоприятной обстановки способствует нелегальная миграция. Поэтому для обеспечения законности пребывания иностранных граждан на территории России региональный СК напоминает, что за нарушения в сфере миграции предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Следует знать, что к ответственности за нарушение миграционного законодательства могут быть привлечены не только иностранные лица и лица без гражданства. Ответственными также являются физические и юридические лица, которые имеют с мигрантами трудовые, жилищные и иные правоотношения. А также должностные лица органов власти, осуществляющие полномочия в сфере миграции.

Если говорить об уголовной ответственности, то она включает в себя несколько статей. Сюда входят незаконное пресечение Государственной границы РФ (ст. 322 УК РФ), организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ), фиктивная регистрация в жилом помещении в РФ (ст. 322.2 УК РФ), фиктивная постановка на учет по месту пребывания в РФ (ст. 322.3 УК РФ), использование заведомо поддельного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ), дача взятки должностному лицу (ст. 291 УК РФ).

Уголовная ответственность должностных лиц предусматривает наказание по таким статьям как халатность (ст. 293 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

Здесь следует понимать, что ответственность по этим статьям хоть и предусматривает наказание в виде штрафа, но не гарантирует того, что можно избежать реального лишения свободы.

Что касается административной ответственности для мигрантов и принимающей стороны, то здесь применяются следующие статьи — нарушение въезда в РФ либо режима проживания (ст. 18.8 КоАП РФ), незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ (ст. 18.10 КоАП РФ), предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета (ст. 19.27 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 18.15 КоАП РФ).

МВД республики совместно с Федеральной службой безопасности и Управлением Росгвардии периодически проводят оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений в сфере миграции, таких как «Мигрант» и «Нелегал-2023».

Так, во время операции «Нелегал-2023» зарегистрировано 17 материалов проверки по возможным преступлениям в сфере миграции. 15 дел связаны с фиктивной постановкой на миграционный учет по месту жительства и пребывания иностранных граждан, выявлен один факт организации незаконной миграции и один факт использования поддельных документов. Возбуждено шесть уголовных дел.

КСТАТИ

В этом году в Чувашии проведено почти две тысячи мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. Реализованные мероприятия позволили более чем на 40% сократить число преступлений, совершенных иностранными гражданами.