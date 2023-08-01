Минфин России предложил провести эксперимент по электронной регистрации бизнеса без личной подачи документов

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Чувашии, проект постановления опубликован на портале правовых актов.

Предполагается, что участники смогут выбрать банк для открытия расчетного счета и начать им пользоваться за один день, говорится в пояснительной записке. Для этого придется получить электронную подпись. Сейчас зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя можно за три рабочих дня при условии личной подачи документов в Федеральную налоговую службу или подачи в электронном виде. Эксперимент пройдет с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2025 года, а координатором станет Федеральная налоговая служба.