За Палыча всем боевым братством

— А если парашют не раскроется?

— Новый дадут!

Это, пожалуй, самая смешная шутка российской комедии «За Палыча!», которая вот уже неделю идет в кинотеатрах страны. Да и в интернете она тоже появилась, причем в хорошем качестве. Выпуская фильм ко Дню десантника, создатели хотели назвать его «За ВДВ!», но итоговый вариант все-таки больше отражает суть происходящего. Боевое братство чуть ли не всей Калужской области помогает майору ВДВ в отставке, прошедшему Афганистан, Василию Павловичу Сафонову отстоять старый дом с русской печью. Это место приглянулось одному бизнесмену под строительство роскошного отеля.

Режиссер — Андрей Богатырев,

продолжительность — 1 час 38 минут,

место съемок: город Мосальск Калужской области

Старый дом как символ Родины

История для России обычная: крупному бизнесу нужна земля для развития, и интересы маленького человека, живущего на этой земле, никого не волнуют. «Никто, кроме нас, не предложит вам такие условия: взамен мы дадим двухкомнатную квартиру в центре», — словно издеваясь над девизом ВДВ, пытается договориться с Палычем (Сергей Шакуров) местный олигарх Македонский (Федор Лавров). «Если мы каждому идиоту будем свою землю отдавать, они бы всю Россию раздербанили давно», — объясняет свое упрямство Сафонов. Вообще могла бы получиться драма: Палыч защищает не просто свое имущество — родительский дом для него олицетворение малой родины, но четыре сценариста решили обернуть все в юмор, добавить туда конфликт поколений и рассказать историю от лица внука Палыча Артема Голубя (Евгений Зарубин). Парень только что вернулся из армии. В каких войсках служил, можно не писать — и так все понятно.

Начинается сюжет достаточно бодро: после драки десантников и людей Македонского Тема дает показания в полиции. Следователь (Константин Крюков) просит изложить все подробно и «максимально с самого начала». И это, на мой взгляд, лучшая часть фильма, где в 10 минутах с юмором рассказана вся история семьи и раскрыты характеры деда, отца, мамы и самого Темы. Василий Палыч — человек, способный запустить гантелей в телевизор. Такое было в 90-е, когда во время утренней зарядки он услышал в новостях слова Ельцина: «Господи, благослови Америку!». Его дочь (Ирина Пегова) в поисках лучшей жизни вышла замуж за Григория Голубя (Александр Самойленко), который сколотил себе состояние на торговле видеокассетами. Все атрибуты обеспеченной жизни, включая малиновый пиджак, у семьи были. И Голубь такую силу в себе почувствовал, что даже решил баллотироваться в мэры. Тема, по его собственному выражению, рос у родителей «с золотой ложкой в ж…пе».

Перевоспитала парня армия, всего года в Воздушно-десантных войсках ему хватило, чтобы «фляга перестала свистеть». Но чтобы Тему забрали по призыву, семья из-за коррупционных схем отца должна была лишиться всего и переехать в поселок Подгорный в деревянный дом к Палычу. «Не так страшно оказаться в ж…пе, как начать в ней обживаться», — бросает в сердцах мужу героиня Ирины Пеговой. Так уж вышло, что позицию майора ВДВ принял и разделил именно внук. Конечно, не сразу, но все-таки понял деда. Зять Григорий потерялся, сник и готов был даже поджечь эту «хижину дяди Васи», лишь бы не идти на конфликт с сильными мира сего. У Александра Самойленко хорошо получаются такие бесхребетные персонажи.

Звезд в картине, как на небосводе, даже для Александра Лыкова, играющего бомжа, нашлась пара запоминающихся эпизодов. Великолепен Сергей Шакуров, в 81 год демонстрирующий прекрасную физическую форму: энергичный, бодрый, подтянутый. Наверное, многие зрители пошли на фильм только из-за него. В ролях второго плана тоже прекрасные артисты: Валерий Баринов, Михаил Горевой, Константин Крюков. Но какими бы талантливыми не были актеры, им не вытащить фильм, если в сценарии есть провалы.

Дипломатия уступила место силе

В картине немало замечательно снятых эпизодов, и до определенного момента фильм смотрится довольно интересно, пока в Подгорный не начинают съезжаться десантники. Когда сорвались все попытки Палыча достучаться до власти, его друзья обращаются к помощи боевого братства. Создатели фильма решили представить каждого десантника, приехавшего защищать дом, объяснить зрителям, как появились их прозвища «Робоколя», «Цветной», «Слава НКВД». Мы должны понять: они все разные, но по факту принципиальной разницы между мужиками нет. Да и вообще, чем они отличаются от бандитов Македонского, приехавших к Палычу с битами? Только тем, что носят тельняшки и голубые береты? Сафонов не хочет их впутывать, чтобы у ребят потом не было проблем, но им, похоже, самим хочется померяться силами с местными «спортсменами». Особенно после кружки самогона Палыча. Драка снята в лучших традициях криминальных фильмов.

В титрах сценаристы указали, что действие разворачивается в 2015-м, но разборки на экране прямо из 90-х.

Или в Калужской области до сих пор так решают земельные вопросы? Наверное, главный кадр фильма, который нам показали дважды: как боевая машина десанта своими гусеницами заезжает на капот иномарки тех, кто приехал с Македонским. Визуальный символ: с ВДВ лучше не связываться. И уж тем более людям бизнесмена не стоило опрометчиво называть их «фанатами кота Матроскина».

На этой же БМД герои едут в центр Калуги, чтобы принять участие в прямой линии мэра с жителями города и привлечь к себе внимание телевидения. И не просто едут, а несутся со свистом по городским улицам. Так хорошо все начиналось, а потом ушло в какую-то лихую разнузданность. Или с десантниками так бывает? 2 августа тому пример? Вообще фильм — это подарок ко Дню ВДВ или пародия на тех, кто прошел «войска дяди Васи»? Такую расшифровку аббревиатуры в картине тоже вспомнят.

Видимо, вместе с советскими режиссерами ушел и секретный рецепт, как снять комедию, которую на протяжении десятилетий будут смотреть и пересматривать разные поколения зрителей, а шутки станут частью культурного кода страны. Современные кинематографисты все еще в поисках. «Смешная, простая, легкая комедия, — пишут люди в интернет-отзывах, но при этом большинство добавляет, — для однократного просмотра».

С другой стороны, фильмов о десантниках не было давно, последний, пожалуй, «Тихая застава», снятый еще в 2010 году. И службу в ВДВ картина «За Палыча!» показывает с лучшей стороны: Артем вернулся из армии настоящим мужиком. А про полезные знакомства я вообще молчу.

Руководитель ансамбля Главного управления МЧС по Чувашии «Служу Отечеству» Андрей Барабанов, тоже десантник, рассказывает: «Нечасто, но пересекаемся с теми, с кем вместе прошли Афган. Былого лихачества уже нет, сейчас общаемся более сдержанно, более спокойно, в своем кругу. Один из сослуживцев вот сейчас уходит добровольцем в зону СВО. Ребята того поколения рвутся в бой, несмотря на свои годы. Советское воспитание многое заложило, стержень остался». Андрей Юрьевич видел трейлер фильма, но посмотреть картину еще не успел. 2 августа коллектив не раз выступал перед мальчишками, которые занимаются в детском военно-патриотическом лагере «Хочу стать десантником» в Нижегородской области.

«Они живут в палатках, ходят строевой, даже прыгают с парашютом, — рассказывает Андрей Барабанов. — Туда отправляют и трудных подростков. Говорят, через месяц родители не узнают своих ребят, они возвращаются другими людьми. Тренировки там проводят кадровые офицеры, у лагеря есть поддержка на уровне администрации области. Не один год сотрудничаем с ними, в день ВДВ на плацу даем концерт. Нижегородское телевидение приезжает снимать. И после общаемся с ребятами. Андриян Павлов (солист ансамбля, офицер МЧС. — Прим. ред.) как-то проводил мастер-класс по подтягиванию на турнике, по подъему гири. Многие там пишут стихи, занимаются творчеством, есть те, кто потом поступают в военные училища».

Один из сценаристов фильма, актер Алексей Чадов на своей странице ВКонтакте приглашает зрителей в кино всей семьей: «Смело берите детей 12+, хотя я лично и своему 9-летнему сыну покажу этот фильм. Пусть учится правильным вещам».

Каким? Не бросать своих или решать вопросы силой? К тому же ситуацию десантники не спасли, а навредить самим себе вполне смогли: полиция забрала всех. Финал картины получился, понятно, благополучным, но при этом стремительным и каким-то нереальным. Как поется в песне «Расплескалась синева», прозвучавшей в титрах: «Это сказочная быль, а не сказка».