Из-за удара молнии в Шумерлинском округе погибли 32 овцы

В минувшее воскресенье в республике зарегистрировано девять пожаров. Так, днем в селе Чувашские Алгаши в Шумерлинском муниципальном округе в одном из домов пожар произошел из-за молнии. Огнем уничтожены надворные постройки хозяина дома, сгорели 32 овцы. Также огнем повреждена стена соседнего жилого дома.

В этот же день в Чебоксарах в доме по улице Кадыкова произошел пожар в трехкомнатной квартире. Повреждена внутренняя отделка в коридоре и уничтожены личные вещи. Причина — неосторожное курение.

В Канашском муниципальном округе в деревне Верхнее Девлизерово пожар вспыхнул также в жилом доме. Кровля, внутренняя отделка дома и мансарды сильно пострадали от огня.

Напомним, с начала года в республике зарегистрировано 910 пожаров, огонь унес жизни 37 человек, 53 человека были травмированы, спасены 118 человек.