Чувашские компании борются за звание «Герои городов»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Экспертный совет премии «Герои городов» приступил к оценке номинантов из 109 городов России. Она вручается предпринимателям за лучшие проекты, повышающие качество жизни людей в городах. Учреждена корпорацией ВЭБ.РФ совместно с Московским урбанистическим форумом и рядом других организаций.

Среди претендентов на звание «Герои городов» — чувашские строительные компании «Отделфинстрой» и «ИСКО-Ч», участвующие в номинации «Жилищные условия». В частности, «ИСКО-Ч» представила на конкурс проект первого в республике жилого комплекса, спроектированного и построенного в формате квартальной застройки. А «Отделфинстрой» заявил сразу два объекта по благоустройству дворовых пространств.

В ближайшие дни проекты получат оценки, в том числе с участием онлайн голосования. Церемония награждения победителей состоится в конце августа в рамках Московского урбанистического форума, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

Опубликовано: 1 августа 2023 г.


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