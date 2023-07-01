Младенец погиб, еще четверых детей госпитализировали в Чувашии после затопления катера

ТАСС, 30 июля. Шестимесячный ребенок погиб, еще четверых детей, спасенных с перевернувшегося моторного катера на Волге в Чувашии, госпитализировали в больницу Чебоксар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«На Волге спасатели ведут поиски пассажиров с перевернувшейся моторной лодки. Сотрудникам экстренных служб при содействии находившихся в этом районе рыбаков удалось найти восемь человек с перевернувшегося катера. К несчастью, один из них — шестимесячный ребенок — обнаружен погибшим. Еще четверо несовершеннолетних госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу города Чебоксары», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, еще двух человек — 34-летнего судоводителя и его восьмилетнего пассажира — пока не удалось обнаружить. В региональном Минздраве пояснили ТАСС, что врачи оценивают состояние детей как средней степени тяжести. «Их жизнь вне опасности. С ними продолжат работать врачи и психологи», — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, 29 июля вечером во время сильной грозы на реке Волга перевернулся и затонул легкий моторный катер, следовавший от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял Чебоксарского округа. По предварительной информации, на борту судна, рассчитанного на пять пассажиров, находились 10 человек, в том числе шестеро детей. «Предположительно, двигатель лодки заглох в пути и ее опрокинула высокая волна, поднявшаяся из-за шквалистого ветра. Люди оказались в воде, а спасжилеты были только у половины», — говорится в сообщении.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.