10 человек погибли, 76 пострадали в ПФО в результате непогоды

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Жертвами непогоды в Приволжском федеральном округе (ПФО) стали 10 человек, еще 76 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Всего в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли 10 человек, пострадали 76», — сказали в пресс-службе.

Ранее в воскресенье в пресс-службе МЧС России сообщили, что в регионе 9 человек погибли и 67 получили травмы из-за непогоды.

С 29 июля непогода бушует на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа: Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей. Без света остались 99,5 тыс. человек. Порывы ветра до 27 метров в секунду повредили кровли 41 жилого дома и 7 соцобъектов, повалили 550 деревьев. В пострадавших от разгула стихии регионах работают межведомственные оперативные штабы. В ликвидации последствий ЧП участвуют 758 человек и 180 единиц техники.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, циклон продолжит оказывать воздействие на Татарстан, Марий Эл, Башкирию, Чувашию, Самарскую, Нижегородскую, Кировскую, Саратовскую и Ульяновскую области. Там ожидается сильный дождь и порывы ветра до 28 метров в секунду. МЧС России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на природу, выхода на воду, избегать нахождения под деревьями и шаткими конструкциями.