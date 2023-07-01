Заработал Учебный центр избиркома республики

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Геннадий Федоров пополнил экспозицию выставки изданием об истории избирательной комиссии Чувашии. Фото Валерия Панфилова

Чтобы учиться и делиться опытом

Вчера, 27 июля, в Чувашии состоялся День избирательных комиссий республики. Он призван подчеркнуть значимость работы организаторов выборов, которые вносят существенный вклад в проведение избирательных кампаний и референдумов.
По такому праздничному случаю в Чебоксарах прошел ряд значительных мероприятий. Одно из них — открытие Учебного центра избирательной комиссии республики. Главная миссия этого центра — повышение правовой культуры организаторов выборов, а также молодых и будущих избирателей. Базироваться он будет в здании администрации Ленинского района Чебоксар.
Стоит отметить, что работа учебного центра будет нести двоякий характер. С одной стороны, проведение обучающих мероприятий, в том числе оценивающих результаты, например, тестирование. А с другой — анализ необходимых направлений в обучении, форм обучения, методическое сопровождение работы, оценка результатов деятельности.

Стол члена избирательной комиссии из прошлого века. Фото Валерия Панфилова

«Открытие учебного центра для нас событие очень важное, потому что это первый подобный центр в истории избирательного движения республики. Символично, что он открывается в День избирательных комиссий Чувашской Республики. В целом факт проведения этого дня является высокой оценкой роли ответственной работы организаторов выборов по обеспечению и реализации избирательного права граждан нашей республики», — отметил на открытии центра председатель избирательной комиссии региона Геннадий Федоров.
В учебном центре планируется также «обкатывать» примеры лучших практик избирательной системы и тиражировать их в округах и городах республики. «Эта площадка позволит проводить здесь семинары и совещания, тестирования. Мы сможем охватить большой комплекс мероприятий», — подчеркнул в свою очередь секретарь избирательной комиссии республики Олег Ефимов.
Примечательно также, что вчера в Национальной библиотеке начала свою работу выставка, посвященная формированию и совершенствованию избирательной системы Российской Федерации, а также деятельности избирательной комиссии Чувашии. Напомним, что 30 лет назад, с принятием Конституции России, в стране были заложены основные подходы в определении и развитии избирательной системы страны.
Материалы выставки позволяют ознакомиться с историческими этапами формирования и развития избирательной системы государства и республики. Здесь показана история избирательной системы в событиях, лицах, фактах, цитатах, представлено разнообразие законодательных, научных, информационных, агитационных документов. С использованием раритетных предметов и документов воссоздано рабочее место председателя участковой комиссии середины XX века, представлены информационные технологии современного избирательного процесса.
«Говоря о 30-летии избирательной системы в России нужно сказать, что ее история не ограничивается только этим периодом. История избирательной системы намного глубже и длительнее. Это можно увидеть и на примере нашей республики, на выставке также представлена история выборного процесса у нас в республике на протяжении XX и XXI веков», — подчеркнул Геннадий Федоров, ознакомившись с выставкой.

К слову

Третий год День избирательных комиссий Чувашии отмечают около девяти тысяч человек — представители разных профессий, интересов и взглядов. «Но все вы, уважаемые коллеги, объединены преданностью своему делу обеспечения прозрачности и легитимности выборов органов власти. Благодарю вас за деятельное участие в организации свободного волеизъявления граждан, реализации их конституционного права выбирать и быть избранными», — обратился к работникам избирательных комиссий Глава республики. Поздравляя членов избирательной системы региона, Олег Николаев отметил также некоторые особенности выборов в республике в этом году. «Успешный опыт применения цифровых технологий в избирательном процессе неоднократно был отмечен на федеральном уровне. И в сентябре этого года мы впервые используем дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах в девяти муниципальных образованиях», — подчеркнул Николаев.

Опубликовано: 27 июля 2023 г.


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