Заработал Учебный центр избиркома республики

Чтобы учиться и делиться опытом

Вчера, 27 июля, в Чувашии состоялся День избирательных комиссий республики. Он призван подчеркнуть значимость работы организаторов выборов, которые вносят существенный вклад в проведение избирательных кампаний и референдумов.

По такому праздничному случаю в Чебоксарах прошел ряд значительных мероприятий. Одно из них — открытие Учебного центра избирательной комиссии республики. Главная миссия этого центра — повышение правовой культуры организаторов выборов, а также молодых и будущих избирателей. Базироваться он будет в здании администрации Ленинского района Чебоксар.

Стоит отметить, что работа учебного центра будет нести двоякий характер. С одной стороны, проведение обучающих мероприятий, в том числе оценивающих результаты, например, тестирование. А с другой — анализ необходимых направлений в обучении, форм обучения, методическое сопровождение работы, оценка результатов деятельности.

«Открытие учебного центра для нас событие очень важное, потому что это первый подобный центр в истории избирательного движения республики. Символично, что он открывается в День избирательных комиссий Чувашской Республики. В целом факт проведения этого дня является высокой оценкой роли ответственной работы организаторов выборов по обеспечению и реализации избирательного права граждан нашей республики», — отметил на открытии центра председатель избирательной комиссии региона Геннадий Федоров.

В учебном центре планируется также «обкатывать» примеры лучших практик избирательной системы и тиражировать их в округах и городах республики. «Эта площадка позволит проводить здесь семинары и совещания, тестирования. Мы сможем охватить большой комплекс мероприятий», — подчеркнул в свою очередь секретарь избирательной комиссии республики Олег Ефимов.

Примечательно также, что вчера в Национальной библиотеке начала свою работу выставка, посвященная формированию и совершенствованию избирательной системы Российской Федерации, а также деятельности избирательной комиссии Чувашии. Напомним, что 30 лет назад, с принятием Конституции России, в стране были заложены основные подходы в определении и развитии избирательной системы страны.

Материалы выставки позволяют ознакомиться с историческими этапами формирования и развития избирательной системы государства и республики. Здесь показана история избирательной системы в событиях, лицах, фактах, цитатах, представлено разнообразие законодательных, научных, информационных, агитационных документов. С использованием раритетных предметов и документов воссоздано рабочее место председателя участковой комиссии середины XX века, представлены информационные технологии современного избирательного процесса.

«Говоря о 30-летии избирательной системы в России нужно сказать, что ее история не ограничивается только этим периодом. История избирательной системы намного глубже и длительнее. Это можно увидеть и на примере нашей республики, на выставке также представлена история выборного процесса у нас в республике на протяжении XX и XXI веков», — подчеркнул Геннадий Федоров, ознакомившись с выставкой.

К слову

Третий год День избирательных комиссий Чувашии отмечают около девяти тысяч человек — представители разных профессий, интересов и взглядов. «Но все вы, уважаемые коллеги, объединены преданностью своему делу обеспечения прозрачности и легитимности выборов органов власти. Благодарю вас за деятельное участие в организации свободного волеизъявления граждан, реализации их конституционного права выбирать и быть избранными», — обратился к работникам избирательных комиссий Глава республики. Поздравляя членов избирательной системы региона, Олег Николаев отметил также некоторые особенности выборов в республике в этом году. «Успешный опыт применения цифровых технологий в избирательном процессе неоднократно был отмечен на федеральном уровне. И в сентябре этого года мы впервые используем дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах в девяти муниципальных образованиях», — подчеркнул Николаев.