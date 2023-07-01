Региональный центр компетенций при Фонде развития промышленности Чувашии вошел в ТОП-30 лучших в стране

Результаты рейтинга за первое полугодие субъектов по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» озвучены в Казани на V Федеральном форуме «Производительность 360», сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Региональный центр за год улучшил свою позицию на 13 пунктов, заняв 27 строчку. Работа этих центров оценивается по девяти показателям, в том числе укомплектованности сотрудниками, рекомендованными к реализации самостоятельными проектами, вовлечению предприятий и количеству реализованных проектов, доле проектов, достигших целевого уровня развития производственной системы.

«Главная цель рейтинга — отметить региональные команды, которые успешно выполняют и перевыполняют цели национального проекта «Производительность труда». А также наработали эффективные производственные практики, чтобы на них смогли равняться коллеги из других регионов», — сказала заместитель генерального директора Федерального центра компетенций Светлана Горчакова.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским Указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. В Чувашии в его реализацию вовлечены 55 компаний.