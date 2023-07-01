Указом Главы Чувашии 19 жителей республики удостоены государственных наград

Почетные звания — учителям, инженерам, тренерам

Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Гришина Любовь Михайловна — инженер по качеству отдела технического контроля ООО «Автофургон», Козловский муниципальный округ.

Этим же указом присвоены почетные звания:

«Народный художник Чувашской Республики» Михайлову Станиславу Николаевичу — члену Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Бочкареву Сергею Ивановичу — коммерческому директору АО «Строймаш», г. Чебоксары; Даниловой Галине Петровне — мастеру-технологу бисквитно-розничного цеха АО «АККОНД», г. Чебоксары; Николаеву Евгению Николаевичу — наладчику оборудования конфетно-шоколадного цеха АО «АККОНД»; Семеновой Елене Васильевне — старшему инженеру-технологу конфетно-десертного цеха АО «АККОНД»; Хохловой Людмиле Ивановне — оператору линии в производстве пищевой продукции конфетно-карамельного цеха АО «АККОНД».

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Семеновой Валентине Васильевне — главному бухгалтеру ЗАО «Южный», г. Чебоксары.

«Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» Ануфриеву Игорю Федоровичу — старшему мастеру ремонтного цеха индивидуального предпринимателя Григорьева Владислава Алексеевича, г. Чебоксары.

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Майоровой Галине Владимировне — тренеру-преподавателю по легкой атлетике Детско-юношеской спортивной школы г. Шумерли; Смирнову Евгению Геннадьевичу — директору Детско-юношеской спортивной школы имени Г.Н. Смирнова Канашского муниципального округа.

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Крисановой Татьяне Васильевне — ведущему инженеру производственно-технического отдела филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в г. Чебоксары; Михайловой Ольге Николаевне — главному инженеру — заместителю исполнительного директора ООО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект».

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Алексеевой Надежде Ивановне — учителю средней общеобразовательной школы № 2 г. Новочебоксарска; Михеевой Альбине Агафоновне — учителю Большеатменской средней общеобразовательной школы Красночетайского муниципального округа; Углевой Зое Григорьевне — учителю Моргаушской средней общеобразовательной школы Моргаушского муниципального округа.

«Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Кондратьеву Александру Андреевичу — министру промышленности и энергетики ЧР.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Кулясов Сергей Владимирович — главный специалист-эксперт сектора информатизации администрации Порецкого муниципального округа; Фирсова Татьяна Михайловна — заместитель главы администрации — начальник отдела социального развития, опеки и попечительства администрации Алатырского муниципального округа, заместитель председателя Алатырской районной территориальной избирательной комиссии.