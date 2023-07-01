Жители Чувашии стали чаще обращаться в Банк «Кузнецкий»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Жители Чувашии стали чаще обращаться в Банк «Кузнецкий», который открыт в Чебоксарах. Кредитный портфель физических лиц демонстрирует уверенный рост: по итогам первых шести месяцев (данные на 01.07.23) он вырос до 164 млн рублей (+19% к аналогичному периоду прошлого года).

«Наш офис работает на территории Чувашии давно и поэтому достаточно хорошо известен», — рассказал директор ДО «Чебоксарский» Георгий Молостов. «Кузнецкий» предлагает различные продукты – вклады, переводы, кредиты.  Набирает популярность ипотека: как собственные программы Банка с первоначальным взносом от 10%, так и кредитование в рамках госпрограмм — от 15%, сроком до 30 лет. Максимальная сумма ипотечного кредита зависит только от платежеспособности заемщиков. Это могут быть как новостройки, так и строительство загородных жилых домов. «В Банке «Кузнецкий» решение принимает человек, а не система-робот, которая просчитывает Вам ставку в зависимости от заложенных в нее алгоритмов. Мы всегда стремимся предложить клиентам индивидуальные условия, и они это ценят», — отметил Георгий Молостов.

Еще одна востребованная услуга, за которой люди все чаще обращаются в «Кузнецкий» — прием коммунальных платежей. Делать это через дистанционный канал обслуживания удобно и просто. Достаточно установить приложение «kuzbank-онлайн».

 

 Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018г. Реклама. ПАО Банк «Кузнецкий».

Опубликовано: 26 июля 2023 г.


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