В Чувашии продолжает работать мобильный маммографический комплекс

Так, в первом полугодии он выполнил 84 выезда, большинство из них — в сельскую местность. Обследование на передвижном маммографе прошли более 3,5 тысячи женщин.

Комплекс работает в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Она направлена на раннее выявление патологических изменений и охват как можно большего числа женщин рентгенологическими исследованиями молочных желез.

Как рассказывают в онкодиспансере, мобильные комплексы для удобства жительниц республики базируются на территории районных больниц. На маммографию приглашают женщин 40 лет и старше. Исследование занимает не более 10 минут. Как напоминают медики, обследование молочных желез необходимо проходить не реже одного раза в два года, даже если нет жалоб и каких-либо симптомов. Все дело в том, что опухоли молочных желез на ранних стадиях никак себя не проявляют и выявить их можно только на специальном оборудовании.

До 27 июля передвижной маммограф будет работать в Мариинско-Посадской центральной районной больнице. А в августе, как сообщила заведующая отделением рентгенодиагностики республиканского онкодиспансера Марина Сафонова, запланированы выезды в Алатырский и Яльчикский округа. Врачи отмечают: маммография — «золотой стандарт» диагностики новообразований молочной железы и единственный признанный метод скрининга рака груди у женщин.