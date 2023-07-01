Анализ обращений граждан, которым было отказано в назначении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка показал, что одной из часто встречающих причин отказа стало наличие у заявителей крупных банковских вкладов.
Согласно закону это пособие назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьи. Как объяснили в прокуратуре Чувашии, при этом оценивается в том числе и наличие у заявителя или членов его семьи доходов по банковским вкладам. И если такой доход (полученный процент от вклада) превысит величину прожиточного минимума на душу населения, размер которого с 1 января 2023 в республике составляет 12363 рубля, Социальный фонд России откажет в назначении пособия.
Но если вклад был закрыт за шесть месяцев до даты подачи заявления, доход по нему учитываться не будет. Многие заявители не знают об этом и в результате получают отказы в назначении пособия. Документы, подтверждающие закрытие вкладов, могут быть представлены только самими заявителями — например, в виде выписок по вкладам, так как эти сведения законом отнесены к банковской тайне. Их необходимо принести в Отделение Социального фонда по Чувашии в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.
То есть отказ в назначении пособия не исключает возможности повторного обращения за выплатой с приложением необходимых документов по истечении шестимесячного срока с момента закрытия вклада, доход по которому превысил величину регионального прожиточного минимума.
Само пособие назначается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.
Крупный банковский вклад может помешать назначению пособия
Анализ обращений граждан, которым было отказано в назначении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка показал, что одной из часто встречающих причин отказа стало наличие у заявителей крупных банковских вкладов.