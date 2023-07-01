Крупный банковский вклад может помешать назначению пособия

Анализ обращений граждан, которым было отказано в назначении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка показал, что одной из часто встречающих причин отказа стало наличие у заявителей крупных банковских вкладов.

Согласно закону это пособие назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьи. Как объяснили в прокуратуре Чувашии, при этом оценивается в том числе и наличие у заявителя или членов его семьи доходов по банковским вкладам. И если такой доход (полученный процент от вклада) превысит величину прожиточного минимума на душу населения, размер которого с 1 января 2023 в республике составляет 12363 рубля, Социальный фонд России откажет в назначении пособия.

Но если вклад был закрыт за шесть месяцев до даты подачи заявления, доход по нему учитываться не будет. Многие заявители не знают об этом и в результате получают отказы в назначении пособия. Документы, подтверждающие закрытие вкладов, могут быть представлены только самими заявителями — например, в виде выписок по вкладам, так как эти сведения законом отнесены к банковской тайне. Их необходимо принести в Отделение Социального фонда по Чувашии в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.

То есть отказ в назначении пособия не исключает возможности повторного обращения за выплатой с приложением необходимых документов по истечении шестимесячного срока с момента закрытия вклада, доход по которому превысил величину регионального прожиточного минимума.

Само пособие назначается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.