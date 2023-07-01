Крупный банковский вклад может помешать назначению пособия

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Родителям, обращающимся за единым пособием на ребенка, надо обязательно учесть, сколько денег у них на вкладе и какой с них идет процент. Фото ТАСС, Валерий Шарифуллин

Анализ обращений граждан, которым было отказано в назначении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка показал, что одной из часто встречающих причин отказа стало наличие у заявителей крупных банковских вкладов.
Согласно закону это пособие назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьи. Как объяснили в прокуратуре Чувашии, при этом оценивается в том числе и наличие у заявителя или членов его семьи доходов по банковским вкладам. И если такой доход (полученный процент от вклада) превысит величину прожиточного минимума на душу населения, размер которого с 1 января 2023 в республике составляет 12363 рубля, Социальный фонд России откажет в назначении пособия.
Но если вклад был закрыт за шесть месяцев до даты подачи заявления, доход по нему учитываться не будет. Многие заявители не знают об этом и в результате получают отказы в назначении пособия. Документы, подтверждающие закрытие вкладов, могут быть представлены только самими заявителями — например, в виде выписок по вкладам, так как эти сведения законом отнесены к банковской тайне. Их необходимо принести в Отделение Социального фонда по Чувашии в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления.
То есть отказ в назначении пособия не исключает возможности повторного обращения за выплатой с приложением необходимых документов по истечении шестимесячного срока с момента закрытия вклада, доход по которому превысил величину регионального прожиточного минимума.
Само пособие назначается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет.

Опубликовано: 25 июля 2023 г.


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