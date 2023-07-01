Размер и порядок взыскания алиментов можно изменить

Если алименты уплачиваются на основании соглашения сторон об уплате алиментов, то изменение размера алиментов возможно также по согласованию. А если материальное (семейное) положение получателя или плательщика алиментов существенно изменилось, однако они не смогли договориться об изменении соглашения об уплате алиментов, необходимо обратиться в суд с иском, напоминают в прокуратуре Калининского района Чебоксар.

В п. 1 ст. 83 Семейного кодекса РФ перечислены некоторые «сложные» случаи. Например, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярные, меняющиеся доходы, получает их полностью или частично в натуре или в иностранной валюте. Тогда при отсутствии соглашения родителей суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме. То же самое, если у родителя, уплачивающего алименты, отсутствует заработок или иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон.

А согласно п. 1 ст. 119 Семейного кодекса, если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон.