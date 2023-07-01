Фестиваль молодежи ищет помощников

Для дружеской и заряжающей атмосферы

В следующем году в России пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Одним из центров, которым доверят подготовить волонтеров для предстоящего события, станет Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова.

Такое право заслужить было непросто. Проводился Всероссийский конкурс на определение центров привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи. Заявки подали 474 организации из 86 регионов страны. Среди них — вузы, ссузы, некоммерческие организации и госучреждения, работающие в сфере добровольчества и молодежной политики. В итоге было определено 25 центров.

По словам главы Росмолодежи Ксении Разуваевой, им предстоит организовать отбор и подготовить 5 тысяч волонтеров по 15 направлениям. Задачи самые разные — от встречи участников фестиваля в аэропортах и вокзалах до бесперебойного обеспечения деятельности всех служб фестиваля. Еще два центра будут готовить добровольцев-переводчиков и медиков.

К слову, в числе победителей конкурса лишь 13 вузов страны были удостоены чести проводить отбор волонтеров ВФМ, и среди них — Чувашский госуниверситет. «У наших ребят солидный опыт в проведении крупнейших мероприятий, начиная с Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 году. Ее наследием стало создание в университете первого в Чувашии и самого крупного в регионе волонтерского центра при образовательной организации», — отметил ректор вуза Андрей Александров, не сомневаясь, что и в этот раз университетская молодежь справится «на все сто».

В вузе сообщили, что Волонтерский центр ЧувГУ будет готовить волонтеров общего профиля по большому спектру вопросов: транспортная логистика и сервисы для зрителей, культура, деловая программа, координация участников и многое другое. По словам организаторов ВФМ, хорошая подготовка волонтеров — залог успешного проведения фестиваля, общей дружеской и заряжающей атмосферы.

Так что, как прокомментировал успех Волонтерского центра ЧувГУ Глава Чувашии Олег Николаев, предстоит большая и ответственная работа. «Уверен, что Чувашский госуниверситет, имея богатый опыт в волонтерской деятельности, обеспечит качественную подготовку волонтеров, что гарантирует успешное проведение форума», — написал руководитель региона в своем телеграм-канале.

СПРАВКА «СЧ»

Ожидается, что во Всемирном фестивале молодежи примут участие 20 тыс. делегатов, включая 10 тыс. иностранных молодых граждан в возрасте от 18 до 35 лет из более 180 государств.