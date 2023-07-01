В столицу Чувашии начали поступать первые вышитые карты регионов

«Мы внутри России. Россия — внутри нас»

На днях в Чувашию прибыли первые «участники» Всероссийского фестиваля «Вышитая Россия» — рукотворные карты республик Адыгея, Коми, Хакасия, Омской и Калининградской областей. Красотой полотен уже успели полюбоваться сотрудники Чувашского национального музея, на адрес которого приходят ценные посылки, зрители же увидят эти и другие вышитые карты российских регионов через месяц — 19 и 20 августа в Чувашском художественном музее в дни большого фестиваля «Вышитая Россия».

Ожидается, что на Всероссийском фестивале «Вышитая Россия» карты своих родных мест представят около 70 субъектов страны — именно столько регионов на данный момент подтвердили свое участие в грандиозном событии в Чувашии. По мере готовности карты присылают в Чебоксары, а там, где работа еще кипит (а это примерно в половине заявленных регионов), плоды творческого труда мастера обещают привезти прямо на фестиваль.

Так, буквально за час до нашего звонка в Чувашский национальный музей курьер доставил карту Калининградской области. Когда сверток распаковали, все буквально ахнули — взору предстала невероятной красоты картина, как расписной ковер из сказки. Натуральный янтарь в бисерной обвязке, ювелирные стежки, 17 самых известных видов вышивки, тканные вручную пояса-обереги и 22 свисающие по краю кисточки по количеству муниципальных образований — над панно, как пишут местные СМИ, в течение трех месяцев трудились 17 человек.

Не забыли калининградцы и про свою «фишку», с которой отличились еще в прошлом году, — работу украшает вышитый крестиком куар-код.

«Брали знакомое, опознаваемое и трепетно вносили что-то свое, личностное», — сообщает о работе над картой Министерство по культуре и туризму Калининградской области. «Непередаваемые ощущения погружения в совершенно новый для меня мир — уважительно древний, трогательно родной, неожиданно современный, упоительно вдохновляющий», — делится эмоциями один из авторов концепции и детализации фрагментов Светлана Клейн. «Мы внутри России. Россия — внутри нас», — отзываются о карте калининградцы.

После того как в Чувашском национальном музее полотно осмотрели и сфотографировали, его снова запаковали и отдали на временное хранение. А в начале августа начнется подготовка панно к выставлению в залах Чувашского художественного музея. Эту площадку выбрали за простор и высокие потолки — вышитые карты регионов достаточно габаритные по размерам, и там их можно будет рассмотреть во всей красе. Перед экспозицией каждое полотно отпарят, и в зависимости от размера и типа карты подберут соответствующее оформление.

Сдержанный север, плодородный юг

Первыми ласточками, как рассказывают в Чувашском национальном музее, стали республики Адыгея и Коми — полотна оттуда поступили еще 10 и 14 июля. Карты этих регионов совершенно не похожи друг на друга — как север и юг, откуда они и прибыли. Если вышитая карта Адыгеи — это темно-зеленый бархат, по которому золотыми и серебряными нитями выведены артефакты древних цивилизаций и символы плодородия и богатства, то Коми — это сдержанная красота северной природы.

Адыгейские мастера золотошвейного искусства вышили полотно с очертаниями своего региона еще в 2022 году — к 100-летию со дня образования Адыгеи. Авторы проекта — Сафиет Сет и Лариса Гумова, а вышивали полотно мастера Зурет Джаримок, Аза Битова, Рузана Мугу и начинающая рукодельница Русета Гумова.

Один из центральных элементов на карте Адыгеи — золотые яблочки эпоса нартов — олицетворяют еще и столицу Адыгеи город Майкоп, название которого в переводе на русский язык означает «Долина яблонь». Голова быка символизирует изобилие, колосья пшеницы и кукурузы — плодородные земли Адыгеи, круг адыгейского сыра — гордость и бренд Адыгеи, который попал в книгу рекордов России. Есть на карте и отголоски древних цивилизаций: серебряный ритон (сосуд для питья в виде мифического крылатого коня) и древний дольмен.

«Древние корни имеет золотошвейное искусство адыгов. Адыгские мастерицы расшивали золотом и серебром праздничные женские платья и шапочки, веера, футляры для пистолета, колчаны, черкесские седла, кисеты, украшали галунами ножны черкесских шашек. Наиболее распространенными в вышивке были зооморфные, геометрические, антропоморфные и растительные мотивы. Черкесские орнаментальные композиции восходят к древним знаковым системам, связанным с давно утраченными обрядами и культами. Особое место среди них занимает тамга — фамильный или родовой знак», — объясняют вышивальщицы.

Почти полтора месяца трудились над символическим воплощением своего региона в Республике Коми, и 1 июня там представили готовую карту. За основу мастерицы взяли цвета флага республики — белый, зеленый и синий. На этом поле, выполненном в технике батик, и разворачивается сюжет. Медведи, лисы и лоси из лоскутов, сплетенные из бересты фигурки рыбы, вязаные элементы, кружево, сделанное вручную на коклюшках, фрагменты из керамики ручной лепки — из отдельных деталей складывается целая картина из жизни северного края Коми. А объединяют все пространство вышитые простым, лаконичным швом красной нитью пасы — особые знаки народа коми, служившие им чем-то вроде первой письменности.

Регламентированный, подчас небольшой размер региона на общей Вышитой карте России не позволил многим областям, краям и республикам в прошлом году показать все свое богатство. Зато сейчас есть где разгуляться. Омская область, например, в прошлом году показала всего один геометрический орнамент, взятый со старинного полотенца старожилов. А нынче сибиряки изобразили целый калейдоскоп узоров, причем ни на одном из 32 фрагментов (по числу районов Омской области) рисунок не повторяется. Так вышивальщицы передали многонациональный состав этого края: узоры русских старожилов и переселенцев соседствуют с белорусскими, украинскими, татарскими, казахскими, латышскими, немецкими орнаментами, что создает образ большой и дружной семьи народов Омского региона. И все выполнены очень тонко и аккуратно.

Добралась в числе первых в Чувашию и карта Хакасии. На традиционном темном фоне мастерицы передали символы, животный и растительный мир края и его древние легенды. На пути в Чувашию полотна из далеких Камчатки, Чукотки, Сахалина и Северной Осетии.

ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА

«Дом» для Вышитой карты России

У «оберега» страны — Вышитой карты России, увидеть которую можно в Чувашском национальном музее, совсем скоро может появиться вполне официальная прописка. Для нее планируют построить музей на Красной площади в Чебоксарах. Проект музея Вышитой карты России заказан Республиканской службой единого заказчика Минстроя Чувашии и в октябре должен быть готов. А после того, как проектно-сметная документация пройдет экспертизу, в Минкультуры России отправят заявку на строительство здания, рассказали в Минкультуры Чувашии.

Объект имеет все шансы стать интересным местом и попасть в чек-лист путешественников со всей России. Ведь уже сейчас полюбоваться знаменитой картой, вошедшей в Музейный фонд Российской Федерации как уникальный экспонат, и зарядиться ее позитивной энергетикой мечтают многие жители России, а туристы, оказавшись в Чебоксарах, не упускают возможности своими глазами увидеть новый символ страны.

Экспозиция, где представлены полотно размером три на семь метров, вручную вышитое мастерами из всех регионов страны, а также 86 панно с характерными для них орнаментами, пустует редко. Люди подолгу рассматривают узелки и стежки, специально приводят на выставку детей и вместе познают Россию. А какой восторг испытывают гости из других уголков страны, когда в незнакомом городе вдруг отыскивают частичку своего родного края! «Благодаря проекту «Вышитая карта России» о Чувашии знают и в стране, и за рубежом. Поток туристов заметно вырос и продолжает увеличиваться. Радует, что в книге отзывов огромное количество восторженных комментариев, которые мы, конечно же, храним», — рассказывают в Чувашском национальном музее.

Столь масштабному творению, однако, немного тесно в здании музея. Как поясняют в Минкультуры Чувашии, карта и ее «дочки» экспонируются в единственном выставочном зале Чувашского национального музея. Композиция занимает много места, поэтому музей не может в полной мере вести выставочную деятельность. Отдельный музей только подчеркнет эксклюзивность вышитых экспонатов. Там установят антивандальную защиту карты, а пространство наполнят интерактивными возможностями.

Напомним, вопрос строительства музея обсуждался в январе этого года на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с министром культуры России Ольгой Любимовой. Как позже рассказал в интервью ТАСС руководитель республики, открыть музей Вышитой карты России планируют в 2024 году.