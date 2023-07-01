В Фонд развития Чувашского национального музея «Прокопий» поступило уже более 11 млн рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
По словам директора Национального музея Ирины Меньшиковой, организаторы фонда надеются, что пример купеческой династии Ефремовых и в первую очередь ее основателя Прокопия Ефремова, вдохновит и современных меценатов — ведь без их активной поддержки не обойтись. Фото Максима Васильева

Сбережем наследие вместе

Чувашский национальный музей собирает вокруг себя всех, кому небезразлично культурное наследие Чувашии, кто хочет быть сопричастным к собиранию, сохранению и созданию культурного достояния народа.
Для этого создан Фонд развития Чувашского национального музея «Прокопий», официально зарегистрированный 6 апреля 2023 года. Он назван в честь основателя купеческой династии и мецената Прокопия Ефремова.
Сейчас целевой капитал фонда составляет более 11 миллионов рублей: 10 миллионов, как уже сообщала «СЧ», перечислил «Прокопию» Фонд Владимира Потанина, и более миллиона рублей поступило от жителей Чувашии. Благодаря целевому капиталу, музей сможет вести просветительскую работу, поддерживать талантливых мастеров, развивать Национальную школу чувашской вышивки, пополнять музейную коллекцию уникальными старинными вещами. А люди, ставшие участниками благотворительного проекта, получат возможность почувствовать свою сопричастность к сохранению и развитию чувашской культуры. Глядя на музейные предметы с вышивкой, любуясь новыми шедеврами мастеров и художников, покупая модную современную одежду с элементами чувашского орнамента они будут знать, что во все это есть и их вклад.

К СВЕДЕНИЮ

Внести вклад просто!
Откройте на смартфоне приложение вашего банка. Выберите «Оплата по QR-коду».
Отсканируйте QR-код и подтвердите перевод. Каждый рубль, вложенный в Фонд «Прокопий», будет работать на благородное дело.

Оксана Кузнецова
Опубликовано: 19 июля 2023 г.


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