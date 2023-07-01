В Фонд развития Чувашского национального музея «Прокопий» поступило уже более 11 млн рублей

Сбережем наследие вместе

Чувашский национальный музей собирает вокруг себя всех, кому небезразлично культурное наследие Чувашии, кто хочет быть сопричастным к собиранию, сохранению и созданию культурного достояния народа.

Для этого создан Фонд развития Чувашского национального музея «Прокопий», официально зарегистрированный 6 апреля 2023 года. Он назван в честь основателя купеческой династии и мецената Прокопия Ефремова.

Сейчас целевой капитал фонда составляет более 11 миллионов рублей: 10 миллионов, как уже сообщала «СЧ», перечислил «Прокопию» Фонд Владимира Потанина, и более миллиона рублей поступило от жителей Чувашии. Благодаря целевому капиталу, музей сможет вести просветительскую работу, поддерживать талантливых мастеров, развивать Национальную школу чувашской вышивки, пополнять музейную коллекцию уникальными старинными вещами. А люди, ставшие участниками благотворительного проекта, получат возможность почувствовать свою сопричастность к сохранению и развитию чувашской культуры. Глядя на музейные предметы с вышивкой, любуясь новыми шедеврами мастеров и художников, покупая модную современную одежду с элементами чувашского орнамента они будут знать, что во все это есть и их вклад.

К СВЕДЕНИЮ

Внести вклад просто!

Откройте на смартфоне приложение вашего банка. Выберите «Оплата по QR-коду».

Отсканируйте QR-код и подтвердите перевод. Каждый рубль, вложенный в Фонд «Прокопий», будет работать на благородное дело.

Оксана Кузнецова