Фестиваль спорта прессы на низком старте

Многие любители спорта нашей республики с нетерпением ждали новостей, касающихся проведения флагманского спортивного события начала осени — легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия», которая в этом году состоится в юбилейный 85-й раз. Отвечаем — дата и место культовых состязаний уже определены, а вопросы по организации Фестиваля спорта прессы обсуждались на встрече генерального директора — главного редактора газеты «Советская Чувашия» Владимира Васильева с министром спорта республики Василием Петровым.

Вообще эстафета газеты «Советская Чувашия» — это старейшее и самое, пожалуй, массовое спортивное событие республики. Богатая история этих соревнований берет начало еще с 1932 года. Сквозь призму флагманской эстафеты «СЧ» можно проследить эволюцию спорта в республике — соревнования не проводились только в эпоху Великой Отечественной войны.

Предстоящая юбилейная эстафета пройдет в первую субботу осени — 2 сентября. За награды и призы состязаний участники поборются на дорожках столичного стадиона «Олимпийский». По сравнению с прошлым годом количество групп (их было 11) изменений не претерпит. Регистрация и раздача номеров также будет проходить по обычной процедуре.

«Стабильность — залог успеха. Наша эстафета доказала свою состоятельность и в нынешнем формате. Благодаря проведению Фестиваля спорта прессы из года в год все больше людей приобщаются к спорту и здоровому образу жизни», — подчеркнул генеральный директор — главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев.

«Эстафета «СЧ» — одно из самых популярных в республике массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, — отметил министр спорта Чувашии Василий Петров. — Для нас очень ценно, что легендарная эстафета памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Андрияна Григорьевича Николаева в этом году пройдет в юбилейный 85-й раз!». Кстати, после встречи руководитель Минспорта выложил в своем телеграм -канале один из редких архивных снимков с нашей эстафеты. «СЧ» подхватывает челлендж — и тоже делится архивной фотографией.

Между тем

Традиционный эстафетный забег сотрудников СМИ в этом году может пополниться новыми участниками. На сегодняшний день в стадии проработки находится вопрос о приглашении на юбилейную эстафету газеты «Советская Чувашия» друзей нашего издания — коллективов региональных газет других республик.