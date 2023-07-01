По оврагам и подъемам — в погоне за медалями

Более 180 спортсменов из Чувашии, Татарстана, Ивановской, Владимирской, Пермской и Нижегородской областей приняли участие в состоявшихся недавно всероссийских соревнованиях по велоспорту памяти Алексея Трофимова, которые прошли в селе Мусирмы Урмарского округа в юбилейный 25-й раз. Параллельно с этими соревнованиями были проведены республиканские старты.

…С начала 1990-х на трассе с глубокими оврагами в селе Мусирмы начинал делать первые шаги в велоспорте Алексей Трофимов. С самых первых стартов он демонстрировал свое трудолюбие, талант и упорство — никому не хотел уступать. Позже Алексей переехал в Чебоксары, занимался в Чебоксарском средне-специальном училище олимпийского резерва (ныне училище олимпийского резерва имени В.М. Краснова), затем — успешно выступал на межрегиональных и российских стартах. Однако его спортивную карьеру оборвала трагедия — велогонщик Трофимов погиб в ДТП…

На родине Алексея помнят, и вот уже четверть века проводят соревнования в память о юном спортсмене, подававшем большие надежды. Каждый раз эти соревнования радуют зрителей зрелищными гонками, а спортсмены из Чувашии считают для себя делом чести победить или хотя бы подняться на пьедестал.

Так вышло и на этот раз — большинство наград досталось воспитанникам столичной спортшколы олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды. В рамках всероссийских стартов гонки проводились только в дисциплине «маунтинбайк кросс-кантри».

В возрастной группе 13-14 лет среди девушек «золото» и «серебро» выиграли воспитанницы спортшколы олимпийского резерва № 7 Евгения Адушева и Эльза Ильина, а замкнула тройку призеров гонщица из Нижегородской области Елизавета Кубонина. В гонке юношей этого же возраста весь пьедестал достался представителям спортшколы имени Валерия Ярды — Кириллу Баданину, Дмитрию Петрову и Денису Романову. Та же картина была и в группе старших девушек — первое, второе и третье места заняли воспитанницы СШОР № 7 Александра Пинегина, Анастасия Морозова и Ангелина Илларионова.

Кстати, отличную готовность показали велосипедисты, которые начинали заниматься велоспортом в Урмарской ДЮСШ имени А.Ф. Федорова, а сейчас тренируются в Чебоксарах. В возрастной группе юношей 15-16 лет золотую награду выиграл уроженец деревни Старые Урмары Никита Петров. Также порадовал родную публику Алексей Анисимов, завоевавший «золото» среди взрослых. После соревнований Алексею был вручен специальный приз из рук Андрея Федорова, трехкратного призера чемпионата России по маунтинбайку и велокроссу, победителю этапов кубка России и — сына прославленного тренера Алексея Федорова, который за свою карьеру подготовил много известных велосипедистов. Именно в честь Федорова-старшего названа спортивная школа в Урмарском муниципальном округе.

Кстати

Вне соревнований были проведены гонки среди самых юных велосипедистов 2014 года рождения и младше. Среди мальчиков первое и второе места заняли Виктор Гурьев, Максим Егоров из села Мусирмы, третьим стал Иван Левин из поселка Урмары. А среди девочек победила Даша Архипова, тоже представляющая село Мусирмы.