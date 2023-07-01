В Чувашском драмтеатре поставили пьесу Леонида Андреева

Но ведь это и есть жизнь — переменчивая, многогранная…

Проблема духовной сущности бытия издавна волновала художников и композиторов, прозаиков и поэтов. Кто мы?

В чем наше предназначение на земле? Можно ли повлиять на ход судьбы? Ответы на эти вопросы искали во все времена и эпохи, в разных странах и на сотнях языков мира, а в минувшую среду попытались найти в Чувашском академическом драматическом театре имени К.В. Иванова. Спектакль «?ын пурн???» (Жизнь Человека) по пьесе известного русского писателя Серебряного века Леонида Андреева стал заключительной премьерой прошедшего сезона.

Когда за дело берется молодой режиссер, сразу ждешь от него чего-то свежего, доселе неиспытанного, наполненного духом поиска и экспериментаторства. Хотя для актера Василия Иванова эта работа далеко не дебютная в качестве постановщика, над полновесным классическим полотном, представляющим цвет русской драматургии, он работал впервые. Кроме того, что в свои тридцать с небольшим Иванов уже сыграл такие знаковые роли как Константин Треплев («Чайка»), Максим Перепелица («Любовь и тыква») и Федор Павлов («Константин Иванов»), неугомонное творческое «я» артиста требовало сольного режиссерского слова. И ему действительно есть что сказать. Построив повествование на стыке стилей, эстетик и направлений, Василий Иванов интерпретировал произведение как некий жанровый гибрид, подобно бриллианту, переливающемуся миллионами граней. В каскаде картин, динамично сменяющих друг друга, угадываются и комедия дель арте, и фарс, и «драма крика», и древнегреческая трагедия, и критический реализм.

Во многом такая синтетичность сценической материи стала возможной благодаря музыке Лолиты Чекушкиной, оформившей множество спектаклей от крупномасштабных драм до детских сказок, абсолютно непохожих ни по содержанию, ни по эмоциональному наполнению. На этот раз четкость мелодического рисунка, отмеченного фиксированной высотой звука и строгой ритмической организацией, противопоставлена размытости шумового фона, а ясность ладотонального плана — будоражащей слух дисгармонии. В таком же ключе выдержана и сценография Светланы Зверевой, собравшей воедино головные уборы, атрибутику и элементы костюма, заимствованные из разных веков и модных течений. Так что драматическое действо превратилось в настоящий карнавал, причудливый, бесшабашный, немного несуразный. Где у каждого персонажа, будь то люди или куклы, введенные в массовые сцены для усиления эффекта серой бездушной толпы, — свой неповторимый облик и ярко выраженный характер.

Немало взял на себя и хореограф Сергей Ререкин, который не только превосходно владеет лексикой модерна и контемпорари (современный сценический танец, — Прим. ред.), но и сам принимает участие в мюзиклах и концертных программах Чувашской филармонии. Поэтому в ходе репетиций драматические актеры фактически получили мастер-класс по современному танцу.

Однако главная ценность постановки заключается в том, что при таком буйстве красок и контрастности создателям удалось прийти к общему знаменателю и сохранить образ спектакля цельным, плотным, монолитным. Будто сотни голосов, отличных по громкости и тембру, сплелись в единый хор, пленяющий стройностью и выверенностью звучания. Быть может, найдутся те, кто упрекнет постановочную команду в чрезмерной рассредоточенности и пестроте визуальной картины взамен концентрации на чем-то одном, первостепенном. Но ведь именно так и выглядит наше обыденное существование с его калейдоскопичностью, зыбкостью, непостоянством и мучительным чередованием светлых и темных полос. Когда еще сегодня ты богат и успешен, а уже завтра жалок, нищ и безнадежно забыт (колесо фортуны, изображенное на заднике вместо солнца, говорит само за себя). Как тут не дать разгуляться фантазии, пустив в ход все свое воображение, выдумку и остроумие? Почему бы не отправиться навстречу свободно парящей мысли, тем более что таким вошел в историю и сам автор пьесы Леонид Андреев. Не дожив даже до пятидесяти лет, он, тем не менее, успел сделать очень много и прославился как зачинатель русского экспрессионизма, безгранично любивший жизнь и все новое, незаезженное, неопробованное…

С исполнительской точки зрения ставка тоже сделана на молодость, дерзновенность и непосредственность. И хотя в спектакле задействовано много мэтров, в числе которых Нина Яковлева, Любовь Федорова, Надежда Воюцкая, Вячеслав Александров, Геннадий Медведев, Валентина и Иван Ивановы, все они появляются лишь в эпизодах, пусть и очень ярких. А основной тон задает пара главных героев в воплощении Светланы Лукияновой и Евгения Урдюкова. Причем если Евгений уже зарекомендовал себя как актер, превосходно справляющийся с крупными планами и бесстрашно ныряющий в глубину роли, то для Светланы роль Жены Человека стала первой по-настоящему серьезной заявкой. Перед артистами стоял широкий спектр задач. Самая сложная из них — прожить за два с половиной часа целую жизнь, от беспечной юности, нищей и счастливой, до седовласой старости, раздавленной одиночеством и гибелью сына. Но, несмотря на все тяготы, уготованные суровым роком, актерский дуэт звучит гимном свету, радости и красоте.

КСТАТИ

На чувашский язык пьесу Леонида Андреева «Жизнь Человека» перевела известная в республике писательница, драматург и журналист Ольга Тургай. Спектакль выпущен при поддержке Гранта Главы Чувашии.