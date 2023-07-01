В Совете Федерации объяснили рост исков в суды на автодилеров

Для того, чтобы не прогадать с выбором подержанного автомобиля, можно обратиться к автоэксперту, который проведёт юридическое исследование, техосмотр машины и предоставляют гарантию. Об этом «СенатИнформ» член Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Николай Владимиров.

Так он прокомментировал рост рост числа исков, поданных гражданами и компаниями против автодилеров, которые скрывают недостатки продаваемых подержанных автомобилей. Как пишут «Известия», в нынешнем году в Мосгорсуде уже зарегистрировали 165 таких исков по статьям о нарушении прав потребителей. При этом за весь 2022 год число исков было около 200.

Потребители массово выражают недовольство по поводу нечестных продаж б/у автомобилей в крупных дилерских сетях, таких как «Рольф», «Автодом» и «Автомир». Утверждается, что основные жалобы — скрытые повреждения кузова, плохое качество покраски и недостоверный пробег автомобилей.

Согласно исследованию аналитического агентства «Автостат», продажи подержанных автомобилей выросли на 27% по сравнению с прошлым годом. С начала года россияне приобрели 2,7 миллиона подержанных автомобилей, включая 502 тысячи в июне.

По мнению экспертов, рост популярности б/у автомобилей связан с дефицитом новых иномарок массового сегмента, таких как Volkswagen, Kia и Hyundai, а также с нестабильным курсом рубля. Покупатели жалуются, что им не рассказывали о поломках или недочётах, или что автомобиль попадал в ДТП.

По мнению сенатора Николая Владимирова, одна из причин сложившейся ситуации в том, что из-за ушедших с рынка брендов автодилеры вынужденно переключились на куплю-продажу подержанных автомобилей.

Он объяснил, что раньше львиная доля из них всё-таки реализовывались из рук в руки. Поэтому теперь людям стало проще и понятнее действовать в рамках правового поля. Предъявить автодилеру претензию по качеству приобретенной машины легче, чем физическому лицу, заметил сенатор.

Николай Владимиров, член Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству: Ещё одна причина — повышение уровня правовой грамотности населения. Это результат большой работы, которую проводят законодатели, органы государственной власти и общественные организации

Парламентарий пояснил, что сам факт обращения в суд — ещё не гарантия решения проблем. Чтобы их избежать, к вопросу приобретения автомобиля нужно подходить не менее ответственно, чем к покупке квартиры.

По словам Владимирова, на рынке поддержанных авто уже сформировались институты автоэкспертов, которые проводят юридическое исследование, техосмотр автомобилей и предоставляют вполне конкретную гарантию на рекомендованные автомобили.

«Да, их услуги стоят денег, но судя по статистике, которую мы обсуждаем, они того стоят», — уверен законодатель.

Ранее Николай Владимиров предложил госорганам использовать российские электрические автомобили, чтобы стимулировать производителей реализовать свои новейшие наработки и повысить качество.