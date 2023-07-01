Режим ЧС введен в Чувашии в связи с почвенной засухой

ТАСС, 14 июля. Власти Чувашии ввели с 14 июля режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера в связи с почвенной засухой. Об этом в пятницу написал в своем телеграм-канале глава республики Олег Николаев.

«Подписан указ о введении с 14 июля до особого распоряжения режима ЧС в связи с почвенной засухой», — отметил он.

Николаев пояснил, что в период вегетации в течение трех декад подряд запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее 10 мм. «В результате этого опасного агрометеорологического явления режимы чрезвычайной ситуации уже введены в Канашском, Козловском, Урмарском и Янтиковском муниципальных округах», — добавил он.

По информации главы Чувашии, по предварительной оценке, пострадали посевы на площади 4,1 тыс. га. «Сумма ущерба составляет более 211,2 млн рублей», — уточнил Николаев.

Он также отметил, что поручил Минсельхозу республики разработать план мероприятий по снижению размера ущерба от ЧС.

Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики, агрометеорологические условия для развития сельскохозяйственных культур были крайне неблагоприятны из-за сухой и жаркой погоды. «Высокая температура и низкая относительная влажность воздуха в сочетании с ветром привели к иссушению почвы, резкому снижению прироста вегетативной массы, засыханию листьев и снижению фотосинтетической деятельности сельскохозяйственных культур», — уточнили в пресс-службе.