Виртуальный помощник для слабослышащих людей появится в России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский разработчик передовых ассистивных технологий для людей с нарушениями зрения и слуха «Лаборатория Сенсор-Тех» и киностудия «Союзмультфильм» при поддержке Российского фонда развития информационных технологий создадут виртуального сурдопереводчика. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе киностудии.

«Разработка инструмента ведется при помощи технологии motion capture (захват движения). Так, сформированный с ее помощью виртуальный персонаж по имени Даша будет способен генерировать жесты. В будущем виртуальный сурдопереводчик сможет распознавать русский жестовый язык, переводить его в текст и озвучивать голосом», — говорится в сообщении.

Для создания цифрового помощника разработчики использовали мимику и жесты профессионального сурдопереводчика Дарьи Шарафаненко. Как сообщил руководитель студии захвата движения Сергей Лобанков, сейчас ведутся съемки материалов для приложения.

«Сегодня технология motion capture применяется не только в анимации, но в игровом кино, компьютерных играх. У „Союзмультфильма“ есть большой опыт в этой сфере, однако, содействие в создании приложения для сурдоперевода — новый и знаковый этап для нас. Платформа поможет людям с ограниченным слухом в режиме 24/7 общаться и воплощать свои идеи в жизнь», — привели его слова в пресс-службе.

Виртуальный помощник будет доступен на онлайн-сервисе «Сурдо-помощь». Платформа станет доступна в виде веб-портала и мобильного приложения в 2024 году.