Депутат Лантратова предложила создать раздел «Я — мама» на «Госуслугах»

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») предложила председателю правительства Михаилу Мишустину поручить разработать систему комплексного информирования молодых матерей «Я — мама», которая будет размещена на портале Госуслуг. Письмо на имя премьер-министра РФ есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова отметила, что некоторым молодым матерям не хватает опыта и научно-практических знаний, из-за чего они испытывают трудности в процессе ухода за своими детьми. Они часто обращаются к различным интернет-источникам, сайтам и форумам, где содержится недостоверная информация. «Такое положение дел приводит к тому, что женщины, впервые ставшие матерями, в силу своей неопытности рискуют совершить серьезные ошибки при обращении со своими малышами», — добавила она.

«С учетом изложенного просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение рассмотреть возможность реализации системы комплексного информирования молодых матерей „Я — мама“ и представить позицию правительства Российской Федерации по данным вопросам», — написала парламентарий.

Она пояснила, что после постановки женщины на учет по беременности в ее личном кабинете Госуслуг, согласно инициативе, появится специальный раздел «Я — мама», в котором будет содержаться полная информация о государственных и региональных льготах и мерах поддержки, предусмотренных для женщин, находящихся в состоянии беременности или воспитывающих детей. Также должна быть предусмотрена возможность дистанционной подачи заявления на получение любой указанной льготы или иной меры поддержки.

Кроме того, добавила депутат, представляется целесообразным предусмотреть механизм персонализированной актуализации сведений в разделе «Я — мама». «Подразумевается, что женщине будут приходить уведомления об актуальных льготах и мерах поддержки, которые соответствуют возрасту ее ребенка и количеству детей в ее семье», — сообщила Лантратова.

Помимо этого, для повышения информированности матерей об особенностях заботы о детях разного возраста предлагается рассылать на электронную почту справочную информацию и рекомендации, подготовленные авторитетными и квалифицированными специалистами в области педиатрии, детской психологии и, по мере взросления ребенка, педагогике.