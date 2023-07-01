Спортивные дроны могут приравнять к спортинвентарю

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Спортивные беспилотные воздушные суда (БВС) могут приравнять к спортинвентарю после официального утверждения Федерации гонок дронов России в Минспорте. Об этом ТАСС в пятницу рассказал президент организации Илья Галаев.

«Первым с данной инициативой выступил исполнительный директор Федерации гонок дронов России Вадим Дзема на круглом столе по беспилотным воздушным судам, который состоялся на территории Российского университета спорта „ГЦОЛИФК“ 19 октября 2022 года, — сказал Галаев. — Данный вопрос также будет рассмотрен Федерацией гонок дронов России после ее официального утверждения в Минспорте России и будет являться одной из частей плана развития дрон-рейсинга в стране. Внесение беспилотников в список спортивного инвентаря значительно упростит тренировочный процесс для спортсменов и подачу заявок на полет БВС в ЕС ОрВД (Единой системе организации воздушного движения — прим. ТАСС) в связи с ограничением полетов во множестве регионов нашей страны».

Федерация гонок дронов России создана в 2022 году. Задачами федерации являются развитие и популяризация соревнований по гонкам беспилотников в России, создание школ пилотирования, разработку унифицированной программы обучения операторов БВС, открытие специализированных тренировочных площадок и проведение спортивных мероприятий в разных регионах.

20 июня 2023 года вышел приказ Минспорта о признании и включении во Всероссийский реестр видов спортивных дисциплин гонок дронов (беспилотных воздушных судов). В настоящий момент приказ находится на регистрации в Минюсте.