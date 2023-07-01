Пешком за золотыми медалями

Представители нашей республики успешно выступили на XIX Кубке памяти Виталия Кондратьева и Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, которые завершились в Московской области.

На соревнования приехали более 550 атлетов из 32 регионов страны, были среди них и взрослые спортсмены, и юниоры. Все они боролись за награды в течение трех соревновательных дней.

Сначала в рамках Кубка памяти Виталия Кондратьева блеснули представляющие Чувашию Андрей Львов и Сергей Кузнецов — они заняли второе место в связке среди мужчин на дистанции пятой категории. А вот в личных соревнованиях победу на той же дистанции одержал Сергей Кузнецов. Андрей Львов замкнул тройку сильнейших.

Затем в борьбу вступили наши юниоры. И тоже не остались без наград. На короткой дистанции среди юниоров 16-21 лет победу отпраздновал Николай Морозов. Аналогичный результат в группе юниорок показала Анастасия Алексеева. А уже в заключительный день состязаний она выиграла «бронзу» на длинной дистанции и по сумме результатов стала третьей в общем зачете.