Здравствуй, дочка, я вернулся…

Когда мой отец Никифор Борисович Чирков ушел на армейскую службу, было мне несколько месяцев от роду. По-настоящему познакомилась я с ним пять лет спустя, в январе 1945 года — папа после тяжелого ранения был демобилизован и вернулся домой.

В ряды Рабоче-Крестьянской Красной армии отца призвали в начале 1940 года. В армии он и встретил войну, служил в авиадивизии г. Люберцы, в качестве замполитрука отдельной мотострелковой роты участвовал в боях под Сталинградом. Там он получил свое первое тяжелое ранение — осколком снаряда пробило череп, и головные боли мучали затем отца до конца жизни. Немного мне потом рассказывал он про свои боевые подвиги под Сталинградом. С теплотой говорил о боевых товарищах, а о себе — почти ничего. Только вспоминал, как в ожидании приказа о наступлении, лежали они все по пояс в снегу: «Кругом степь, нет ни кочки, схорониться негде».

Оправившись после ранения, отец сражался на Курской дуге, освобождал Украину, Белоруссию. В 1944 году его снова тяжело ранили, и после долгих месяцев лечения в госпитале он вернулся домой. …В то время мама моя Евдокия Федоровна, работала медсестрой, а меня оставляла у соседей. Как сейчас помню — забегает в избу соседка, кричит: «Вера, выходи на улицу, тебя папа ждет!». Выхожу, навстречу мне мужчина, высокий, красивый, в военной форме: ласково улыбается, обнимает, целует меня: «Ну, здравствуй, дочка!».

Через месяц после возвращения папа вышел на работу в Леснотуванскую школу Шумерлинского района — был сначала военруком, потом директором, а в 1953 году заочно окончил Арзамасский государственный педагогический институт. И хоть нелегко было фронтовику и работать, и учиться, но диплом он получил с отличием.

22 года поработал отец в Леснотуванской школе, с большим уважением относились к нему ученики и коллеги. Замечательным человеком был мой папа — он любил жизнь, любил людей, хорошо пел, играл на гитаре. А на День Победы, на праздничные встречи надевал все свои боевые награды — медали «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», орден «Красной Звезды», два ордена Отечественной войны… А незадолго до смерти, когда уже тяжело болел, об одном только жалел папа — очень хотелось ему дожить до 50-летия Победы…

Вера Алексеева (Чиркова)